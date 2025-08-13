Naufragio a 14 miglia sud ovest di Lampedusa. Sarebbero almeno 26 i cadaveri rinvenuti, 27 i dispersi. Tra i morti c'è anche una neonata. L'imbarcazione viaggiava con circa 100 persone a bordo. Il barchino si sarebbe ribaltato. I superstiti sono stati sbarcati.

Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i migranti sopravvissuti al naufragio. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d'ore.

L'Unhcr che sta assistendo i superstiti ha parlato di "profonda angoscia per l'ennesimo naufragio a largo di Lampedusa". L'agenzia delle Nazioni Unite ha aggiunto che fino a oggi sono stati 675 i morti dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo centrale e ha chiesto di "rafforzare le vie legali".

La rotta mortale nel Mediterraneo

Si tratta di un’altra tragedia del mare che colpisce ancora una volta le rotte migratorie del Mediterraneo centrale. Non si tratta dunque di un evento isolato ma si inserisce in una lunga e dolorosa storia di naufragi nel Mediterraneo.

Il 3 ottobre 2013, un’imbarcazione partita dalla Libia si rovesciò a poche miglia da Lampedusa, causando 368 morti accertati e circa 20 dispersi presunti, su un totale stimato di oltre 500 passeggeri. Fu un evento così grave da portare all’istituzione, in Italia, della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione.

Dal 2014, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, la rotta del Mediterraneo centrale è diventata la più pericolosa al mondo, con quasi 19 mila morti o dispersi nei soli primi sei anni. Una stima più recente della fondazione Ismu, pubblicata nel 2024, indica che dal 2014 più di 30 mila persone hanno perso la vita o sono scomparse in mare, e nel solo ultimo anno quasi 2 mila vittime si sono aggiunte a questa cifra.

L'Operazione Mare Nostrum

Anche in passato il mare tra Africa ed Europa ha visto tragedie di dimensioni simili, come il naufragio della F174 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 1996, in cui un’imbarcazione sovraccarica affondò al largo della Sicilia provocando la morte di almeno 283 persone. A seguito del disastro del 2013, l’Italia avviò l’Operazione Mare Nostrum, una missione di ricerca e soccorso che salvò oltre 150 mila migranti in poco più di un anno, prima di essere sostituita dall’operazione europea Triton.

Negli ultimi dieci anni è aumentata anche la percentuale di minori vittime di naufragi: nel 2023 i bambini hanno rappresentato il 4 per cento delle vittime nel Mediterraneo, rispetto a meno dell’1 per cento del 2014. Il naufragio odierno a sud-ovest di Lampedusa è dunque parte di una tragedia che si ripete, alimentata da viaggi disperati su imbarcazioni precarie, condizioni meteo avverse e un sistema di salvataggio che, nonostante gli sforzi, non riesce a evitare la perdita di migliaia di vite ogni anno.