Il Portogallo sta soffrendo una grave carenza di insegnanti. Un totale che si aggrava ogni anno e che lascia migliaia di studenti senza docenti. Anche Italia, Germania e Svezia affrontano la crisi scolastica

PUBBLICITÀ

È iniziato l'anno scolastico e nelle scuole portoghesi mancano più di 800 insegnanti. Circa 200 mila alunni sono senza almeno un insegnante per materia, stima la Federazione nazionale degli insegnanti (Fenprof).

“È una situazione più grave rispetto all'anno scorso, quando la carenza era di circa 100 mila, una situazione già estremamente grave e che naturalmente è andata peggiorando, perché solo l'anno scorso 3.521 insegnanti sono andati in pensione e forse solo 700-800 sono entrati in servizio”, ha detto Mário Nogueira, segretario generale della Fenprof a Euronews.

I bassi salari, il pesante carico di lavoro e i posti liberi lontano da casa in scuole dove è difficile trovare insegnanti hanno portato migliaia di persone a lasciare la professione.

Secondo il leader dell'organizzazione, “In Portogallo negli ultimi sei anni, più di 14.500 insegnanti su 120/130 mila, quindi più del 10 per cento dei giovani insegnanti adeguatamente qualificati, hanno lasciato la professione”.

“Gli stipendi sono bassi. Un giovane insegnante, all'inizio della sua carriera, di solito non viene collocato vicino a casa propria. Alcuni docenti guadagnano meno di quello che spendono per vivere. E oggi, con il boom turistico e il relativo aumento dei prezzi qui a Lisbona e nell'Algarve, è impossibile. Le persone non possono permetterselo, a meno che non siano disposte a sacrificare le ferie per il lavoro nei primi anni”, spiega.

Mário Nogueira denuncia anche il fatto che “gli orari di lavoro assolutamente soffocanti, il numero di alunni per classe” hanno portato non solo i giovani a non voler diventare insegnanti, ma anche molti ad abbandonare la professione dopo alcuni anni di esercizio.

Una professione con scarso ricambio generazionale

Nel 2021 nel Portogallo continentale circa la metà degli insegnanti aveva più di 50 anni, mentre solo il 2 per cento aveva meno di 30 anni. Entro il 2030 si prevede che circa 50 mila insegnanti lasceranno il sistema scolastico e non ci sono abbastanza laureati per coprire questi pensionamenti. Il governo ha già messo in atto un piano, ma i sindacati ne sottolineano i difetti.

“Abbiamo un problema di invecchiamento della professione. Questo piano punta molto a recuperare i pensionati e a mantenere nella professione persone che hanno già 60 o quasi 70 anni e non vanno subito in pensione pagando loro 750 euro lordi in più all'anno. Naturalmente, nessuno rimane per uno stipendio del genere. Le persone vogliono andare in pensione e quindi queste proposte sono fallite”, critica il segretario generale della Fenprof.

Oltre alla possibilità di prolungare la vita lavorativa degli insegnanti fino a 70 anni in cambio di un'integrazione salariale di 750 euro lordi e al recupero di 200 insegnanti andati recentemente in pensione, il piano del governo prevede di assumere 500 laureati con master o dottorato.

Per Mário Nogueira, la scommessa del governo non considera un altro problema: “Se non c'è nessuno che si presenti tra i pensionati o i dottorandi, a farne le spese sono quelli che già oggi sono già sovraccarichi nelle scuole, che hanno già orari di lavoro che raggiungono 50 ore settimanali a cui verranno aggiunte dalle sei alle dieci ore di insegnamento straordinario. Non è così che si risolveranno le cose”.

Per una risposta immediata - sostiene - sarebbe necessario recuperare il maggior numero possibile di docenti tra quelli che hanno lasciato la professione: 14.500 negli ultimi sei anni. Ma anche a questo proposito, Nogueira vede poca ambizione da parte del governo. “Il Ministero dell'Istruzione vorrebbe recuperare 200 unità. Ammettiamolo, è un po' poco”.

I sindacati sono scettici sulle proposte del Ministero

Il ministro dell'Istruzione portoghese, Fernando Alexandre, ha inviato una lettera agli insegnanti riconoscendo la svalutazione della professione “negli ultimi decenni”, ma promettendo una revisione dello Statuto della carriera docente.

Le trattative con i sindacati inizieranno il 21 ottobre e il processo dovrebbe concludersi entro un anno.

“Aspettiamo di conoscere le proposte. E capiremo un po' cosa intendono fare quando vedremo la proposta di bilancio dello Stato per il prossimo anno, perché non ha senso dire che si vuole valorizzare la professione e poi avere zero nel bilancio”, sottolinea il segretario generale della Fenprof.

Il problema della carenza di insegnanti non riguarda solo il Portogallo. Altri 23 Stati membri dell'Unione europea stanno lottando con lo stesso problema. Secondo il rapporto della Commissione europea “Education and Training Monitor 2023”, Svezia, Germania e Italia sono i Paesi più colpiti dalla carenza di personale docente.