Gli infortuni sul lavoro causati dalle ondate di calore sono ogni anno circa 4000. Alcuni sindacati chiedono normative nazionali ed europee adeguate per il cambiamento climatico

È in leggera diminuzione, a partire da Ferragosto, il numero totale delle città per le quali il Ministero della Salute ha predisposto il bollino rosso, l’allerta più alta per possibili rischi alla salute dovuti al caldo.

Ma le temperature che a inizio settimana hanno toccato oltre 37 gradi in molte parti d’Italia, hanno fatto scattare l’allerta in almeno 22 città tra cui la capitale Roma.

Qui la regione Lazio dagli inizi di luglio ha fatto partire il cosiddetto “Piano di intervento per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore per l’Estate 2024”. L’iniziativa che durerà fino a settembre si pone l’obiettivo di svolgere attività di prevenzione ed intervento a sostegno della popolazione anziana più suscettibile al caldo.

Una donna entra nel Colosseo passando davanti a un ventilatore a Roma, 10 agosto 2024 Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Infatti proprio in Italia, uno dei paesi in Europa con la più alta percentuale di residenti con più di 65 anni, sono in molti a risentire degli effetti delle alte temperature. All’ospedale San Camillo – Forlanini incontriamo il Dottor Giuseppe Famularo, medico internista che ci spiega quali sono le patologie più frequenti in questi casi.

“Peggioramento delle malattie croniche, scompenso cardiaco, aritmie, infezioni e disturbi alla funzione renale oltre a quelli del comportamento”.

“La fragilità medica” aggiunge Famularo, “è la cartina di tornasole della fragilità sociale, questi anziani vivono spesso soli e hanno difficoltà a prendere contatto con la medicina territoriale”.

In alcuni ospedali, il picco di calore ha determinato un aumento degli accessi di circa il 25% e secondo uno studio pubblicato su Nature Medicine relativo al 2023, l’Italia risulta il paese con il più alto numero di decessi in Europa causati dal caldo.

Servono interventi normativi contro gli infortuni sul lavoro causati dal caldo

Ma il problema riguarda anche il mondo del lavoro dove gli infortuni provocati dall’afa ogni anno sono circa 4000. Alcuni sindacati, tra cui Fillea Cgil, chiedono un intervento normativo più efficace da parte del governo per far fronte al tema.

A oggi infatti esistono misure speciali stando alle istruzioni dell’Inps per richiedere la cassa integrazione nel settore dell’edilizia e dell’agricoltura quando le temperature superano i 35 gradi. Ma, come ci spiega Alessandro Genovesi, Segretario Generale Fillea Cgil, queste misure non bastano.

“Serve un intervento più strutturato. Salute, sicurezza e infortuni sono temi che devono essere contestualizzati rispetto al momento che stiamo vivendo. Oggi abbiamo il cambiamento climatico, guardiamo com’era il lavoro nell’edilizia 30 anni fa e cosa significa oggi nel periodo da giugno a settembre” dice Genovesi.

“Al green deal delle politiche industriali e quelle sulla sostenibilità deve anche corrispondere la riorganizzazione dei tempi di vita e di lavoro”, aggiunge Genovesi che spiega come certi modelli siano già stati adottati in altre parti del mondo. La stessa Fillea Cgil ha di recente condotto una campagna di sensibilizzazione in diverse lingue e dunque rivolta ai lavoratori stranieri per informare sui rischi connessi al caldo.

Secondo alcune previsioni la morsa dell’anticiclone potrebbe mollare la presa nei prossimi giorni con un calo delle temperature previsto al nord subito dopo Ferragosto. Il turismo intanto resta per adesso immune alle ondate di calore, con alcune stime, come quella di Confcommercio per l’estate 2024, che prevede un aumento delle presenze in Italia di circa il 2% rispetto al 2023.