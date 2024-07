L'ondata di calore che sta attraversando l'Europa ha colpito anche l'Ucraina, alle prese con la gestione delle temperature durante la guerra con la Russia. In Macedonia sono in corso operazioni di spegnimento dei roghi boschivi. Temperature roventi in tutta la penisola balcanica

Il caldo torrido non dà tregua all'Europa. In Serbia, Bulgaria, Ungheria, Moldavia e in tutta la penisola balcanica nei prossimi giorni si toccheranno picchi massimi oltre i 40 gradi. La mappa della Romania si è di nuovo colorata di rosso a causa delle temperature sopra questa soglia anche all'ombra. È scattata l'allerta arancione in tutto il Paese, una situazione che non si era mai verificata prima, e nella capitale Bucarest si prevedono fino a 42 gradi.

Le persone si rivolgono ai servizi di emergenza a causa del caldo, i camion merci accostano e i treni viaggiano a velocità ridotta. L'ondata di calore sta mettendo a dura prova il sistema energetico nazionale. La produzione non regge il passo dei consumi e i blackout sono sempre più frequenti.

Ucraina alle prese con la gestione del caldo in guerra

Anche in Ucraina il caldo torrido è soffocante. Nonostante i medici spesso raccomandino di rimanere in casa durante le ore peggiori, questo consiglio è a volte impraticabile nel Paese. Gli attacchi missilistici russi hanno distrutto gran parte della capacità di produzione energetica, impedendo l'uso dei condizionatori.

"Beviamo più acqua e usciamo di più, perché in casa fa molto più caldo e vogliamo andare fuori, nella natura", dichiara Halyna Vyaltseva, una donna che vive a Chernivtsi.

Operazioni di spegnimento dei roghi boschivi in Macedonia

Continuano gli sforzi per estinguere gli incendi boschivi sul monte Serta, nella regione di Negotino, nella Macedonia settentrionale. Oggi, martedì 16 luglio, saranno impiegati elicotteri e aerei antincendio per le operazioni di spegnimento. Domenica scorsa, il Centro di gestione delle crisi (Cmc) ha dichiarato che sette incendi sono attivi in tutto il Paese.

In Italia temperature oltre i 42 gradi almeno fino al prossimo weekend

Il caldo torrido portato dall'anticiclone africano Caronte non dà tregua nemmeno all'Italia e, nonostante già nel weekend scorso si siano toccate temperature roventi, l'ondata sembra destinata a intensificarsi ancora, arrivando a frantumare qualche record.

In questi giorni si raggiungeranno i 42 gradi a Foggia e Taranto, 41 a Benevento e Siracusa, 40 ad Agrigento e Ferrara, 37-38 su Marche, Umbria e basso veneto. Anche Roma toccherà i 40 gradi tra giovedì 18 e sabato 20 luglio, in quelli che potrebbero diventare i giorni più caldi dell'estate.

Nello stesso periodo Milano farà segnare 35 gradi e una temperatura percepita di 39 a causa dell'alta umidità. Questa situazione durerà almeno fino al prossimo weekend e soltanto sulle Dolomiti potrebbe scoppiare qualche temporale a causa del calore estivo.