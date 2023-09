Di Euronews

Daniel Abed Khalife, 21 anni, è evaso da un carcere di Londra dove era detenuto per accuse di terrorismo. L'ex militare britannico è sospettato di aver raccolto informazioni sulle forze armate e di aver posizionato un finto ordigno in una base militare

É caccia all'uomo nel Regno Unito. Da ore i controlli intensificati negli aeroporti e nei porti del Paese stanno causando file e ritardi.

L' ex militare britannico Daniel Abed Khalife, 21 anni, sospettato di terrorismo è evaso dalla prigione di Wandsworth, a ovest di Londra.

L'uomo è accusato di aver raccolto informazioni sui membri delle Forze armate che potrebbero essere usate per fini terroristici e di aver posizionato un finto ordigno in una base militare.

Khalife non era detenuto in un carcere di massima sicurezza e la sua evasione potrebbe causare una nuova crisi politica per il governo di Rishi Sunak