Secondo gli esperti la Russia vuole conquistare Chasiv Yar, nell'est dell'Ucraina, entro i primi di maggio per l'insediamento di Vladimir Putin e la festa della Vittoria

L'Ucraina stima che 25mila truppe russi stiano cercando di conquistare Chasiv Yar e gli insediamenti circostanti nella regione orientale del Donestsk. La cittadina a dieci chilometri da Bakhmut è cruciale per avanzare verso Kostiantynivka, Kramatorsk e Sloviansk.

La Russia vorrebbe addirittura mobilitare 300mila combattenti da mandare in Ucraina entro il primo di giugno e occupare Chasiv Yar entro il 9 maggio, giorno in cui i russi celebrano la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Ma anche in occasione dell'insediamento di Vladimir Putin in programma il 7 maggio prossimo.

Ministro della Difesa russo: Mosca aumenterà l'intensità dei bombardamenti

Secondo il ministro della Difesa russa Serghei Shoigula Russia "aumenterà l'intensità" dei suoi bombardamenti anche "sui depositi di armi provenienti dall'Occidente", dopo il via libera del Congresso Usa del nuovo pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari.