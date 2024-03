Di Euronews

Attacchi russi hanno provocato danni alla linea elettrica nei pressi dell'impianto nucleare di Zaporizhzhia. Si cercano ancora i dispersi dopo il bombardamento a Kharkiv. A Belgorod, in Russia, una donna è morta dopo un attacco con droni. Mosca aumenta la produzione di bombe pesanti

L'allarme antiaereo è tornanto a suonare su circa la metà del territorio ucraino nella notte tra giovedì e venerdì. L'allerta si è concentrata sulle regioni meridionali e orientali del Paese, con il pericolo di droni e bombardieri trasporta missili Tu-95. Un attacco alla linea elettrica ha provocato enormi disagi all'impianto nucleare di Zaporizhzhia. La società per l'energia atomica Energoatom ha fatto sapere che la centrale è a rischio blackout.

Allarme anche a Belgorod, in Russia. Il ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere che sono stati abbatuti otto razzi Vampire, mentre il governatore della regione Vyacheslav Gladkov ha riferito che una donna è morta durante l'attacco.

Zelensky chiede sistemi di difesa aerea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chidedere agli alleati di fornire ulteriori sistemi di difesa aerea (Sam). A Kiev, giovedì, il leader ucraino ha incontrato l'ammiraglio Robert Bauer, presidente del Comitato militare della Nato. I due hanno discusso anche dei Sam, ma non sono stati resi noti i dettagli.

Scambio di accuse sul polo industriale bombardato a Kharkiv

Si cercano intanto i dispersi nell'attacco al polo industriale a Kharkiv dove sono morte almeno cinque persone dopo gli attacchi delle forze russe. Fonti ucraine affermano che la fabbrica produceva mobili e stamp, mentre Mosca sostiene che produceva droni militari e che "un gruppo di esperti occidentali" potrebbe essere tra le vittime.

Mosca produce nuove munizioni

Nei giorni antecedenti le elezioni in Russia gli attacchi aerei sull'Ucraina sono diminuiti, gli esperti ucraini ritengono che la pausa sia legata oltre al voto anche alla mancanza di munizioni aeree, ma si aspettano che ora i raid saranno più frequenti.

Giovedì il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato un impianto di munizioni a Nizhniy Novgorod, circa 400 chilometri a est di Mosca, supervisionando in particolare la produzione di bombe aeree. Dopo la visita è stato dichiarato che la Russia ha aumentato drasticamente la produzione di bombe FAB-3000 molto pesanti. Il numero è un peso approssimativo della bomba in chilogrammi. In precedenza si era detto lo stesso delle bombe da 500 e 1500 chilogrammi. Tutte queste bombe sono della cosiddetta serie "M-54": come dice il nome, si tratta di bombe a caduta libera ("mute") progettate negli anni Cinquanta. Ma recentemente le Forze aeree russe hanno dotato queste bombe di un kit "ali e guida", rendendole molto più efficaci e in grado di essere lanciate da più lontano da un obiettivo, per evitare i sistemi di difesa.

Verso una nuova offensiva terreste nella regione di Kharkiv

Nel frattempo, una possibile offensiva terrestre russa non è fuori discussione. Nella regione di Kharkiv, al confine con la Russia, sono **in corso importanti lavori di ingegneria: trincee e bunker costituiranno la seconda,**e principale, linea difensiva in caso di avanzata russa. Si dice che i lavori siano iniziati il primo marzo e si concluderanno in un mese e mezzo. Poiché l'area è stata in passato sotto l'occupazione russa e ha assistito a pesanti combattimenti, sono necessari accurati lavori preliminari di sminamento per garantire la sicurezza della costruzione.