Le donne in Qatar guidano il cambiamento nell'innovazione digitale, nella sostenibilità e nella moda

Ecco le donne qatarine determinate a rompere i soffitti di cristallo e a ispirare le altre a fare lo stesso. Che si tratti di scienza e tecnologia, imprenditorialità o moda, un gruppo eterogeneo di donne sta pensando fuori dagli schemi per responsabilizzare le persone e le comunità che le circondano

PUBBLICITÀ

In questo episodio, il team di Qatar 365 celebra la Giornata internazionale della donna. Investire sulle donne: Accelerare il progresso è il tema della giornata voluta dalle Nazioni Unite, che mira a promuovere i diritti delle donne e delle ragazze.

Laila Humairah incontra due donne coraggiose che contribuiscono a plasmare la trasformazione digitale del Qatar e le politiche idriche sostenibili. Eman Al Kuwari dirige il dipartimento di innovazione digitale presso il ministero delle comunicazioni e dell'innovazione tecnologica, concentrandosi sulle applicazioni concrete che utilizzano soluzioni high-tech, tra cui la gestione del traffico e l'analisi della sicurezza alimentare. La dott.ssa Deema Almasri attinge alla propria esperienza decennale come scienziata per aiutare a redigere le politiche di gestione delle acque presso Earthna.

Conchita Ponce ha lanciato il Doha Women Forum sette anni fa. L'organizzazione organizza un evento annuale con professionisti della rete, imprenditori ed esperti del settore. Attraverso dibattiti, tavole rotonde e workshop, le donne acquisiscono le conoscenze per perseguire i propri sogni, che si tratti di avviare un'impresa o di cercare un cambiamento di carriera.

Aadel Haleem scopre come alcuni stilisti rendono la moda più inclusiva in Qatar. Diversità e sostenibilità non sono le uniche cose che gli stilisti stanno facendo includendo nel loro processo creativo. Samanta Bullock è co-proprietaria di un gruppo chiamato London Represents, che mira a incoraggiare stilisti e marchi a includere persone di tutte le abilità nelle loro creazioni.