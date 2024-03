Bitcoin e Oro da record: la criptovaluta supera i 69mila dollari

Di euronews

La criptovaluta è cresciuta del 300 per cento da novembre 2022, superando quota 69mila dollari. Anche l'oro è interessato da un rialzo senza precedenti

Il Bitcoin ha segnato un nuovo traguardo storico, superando i 69mila dollari con una crescita di oltre il 5 per cento, e attestandosi a 69.200 dollari. Questo incremento rappresenta un nuovo apice per la criptovaluta, il cui precedente massimo era di 68.991 dollari raggiunto nel novembre 2021.

La spinta al rialzo del Bitcoin è attribuita alla sua maggiore accessibilità per il trading in un contesto di scorte limitate.

Bitcoin e Oro da record

In un contesto di attesa per un possibile taglio dei tassi da parte della Federal reserve (Fed), sia il Bitcoin che l'oro hanno registrato nuovi record. L'oro ha raggiunto la quota di 2.141 dollari.

Le attese di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal reserve a giugno, insieme alle anticipazioni sui dati sull'occupazione statunitense, hanno contribuito a spingere il prezzo dell'oro verso l'alto.

Inoltre, gli investitori cinesi stanno acquistando oro come rifugio sicuro per proteggere i loro fondi, considerando le sfide attuali nel mercato immobiliare e finanziario del Paese.

Il Bitcoin cresce del 300 per cento da novembre 2022

L'ascesa del Bitcoin nel corso dell'anno è stata notevole, con un aumento del 60 per cento. Dal novembre 2022, quando è sceso sotto i 20mila dollari, ha guadagnato il 300 per cento. Questo slancio positivo è attribuibile al forte flusso di capitale negli Exchange-Traded Fund (Etf) sulla criptovaluta, approvati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) nei mesi passati, con un totale finora di 7,5 miliardi di dollari attratti.

Il fenomeno dell'halving, che si verifica ogni 210mila blocchi, ha contribuito ulteriormente al rialzo. Ogni quattro anni, la quantità di Bitcoin versata ai minatori come ricompensa viene dimezzata, una disposizione inclusa nel protocollo della criptovaluta per ridurre il numero di nuove monete in circolazione. Gli analisti hanno sottolineato un ottimismo superiore alle aspettative rispetto agli Etf, prevedendo ulteriori sviluppi positivi.

Prospettive e Osservazioni sul Bitcoin

Diverse voci di osservatori finanziari esprimono fiducia nella "corsa del Bitcoin", affermando che "il meglio deve ancora venire". La capitalizzazione di mercato delle criptovalute, compreso il Bitcoin e le sue controparti, ha superato i duemila miliardi di dollari per la prima volta dal 2021.

Tuttavia, alcuni esperti ricordano l'andamento volatile della criptovaluta, comparando l'attuale situazione con la bolla del 2021. La storia ha dimostrato la sua capacità di salire rapidamente e creare nuovi milionari, ma altrettanto rapidamente può crollare, causando perdite significative.