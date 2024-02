La bozza di accordo di Hamas prevede il rilascio dei prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi, la ricostruzione di Gaza e il ritiro delle forze israeliane, la restituzione delle salme

PUBBLICITÀ

La conferma della morte di almeno 31 dei 136 ostaggi israeliani detenuti a Gaza non aiuta il negoziato per la cessazione delle ostilità nella Striscia.

Hamas ha proposto un piano di cessate il fuoco in tre fasi, in risposta ai mediatori del Qatar e dell'Egitto: lo scambio degli ostaggi, catturati il 7 ottobre scorso, con i prigionieri palestinesi; la ricostruzione di Gaza e il ritiro completo delle forze israeliane; la restituzione delle salme.

I negoziati per il cessate il fuoco continuano

Martedì sera è tornato un cauto ottimismo, dopo i timori che i negoziati per una tregua si stessero nuovamente sgretolando.

Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e il segretario di Stato americano, Antony Blinken, hanno dichiarato in una conferenza stampa nella capitale qatariota, che Hamas aveva finalmente risposto alle linee generali dell'accordo.

"Hamas ha fatto dei rilievi, ma in generale la risposta è positiva", hanno detto i funzionari, aggiungendo che i dettagli sono stati trasmessi a Israele.

Stiamo rivedendo la risposta adesso e ne discuterò con il governo di Israele. C'è ancora molto lavoro da fare, ma continuiamo a credere che un accordo sia possibile e davvero essenziale. Continueremo a lavorare senza sosta per raggiungerlo Antony Blinken segretario di Stato Usa

Israele vuole continuare la guerra nella Striscia

Ma Israele è lontana dall'accettare le condizioni poste per il cessate il fuoco. In più di un'occasione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sostenuto la necessità di continuare la guerra sino all'annientamento di Hamas. Una volontà bilanciata dalla necessità di scendere a patti per riportare a casa gli ostaggi rimasti in vita.

In più, Israele considera i vertici di Hamas divisi e non affidabili. La narrativa israeliana è a sua volta smentita da al-Aqsa, il canale televisivo affiliato al movimento islamista: secondo l'emittente, il gruppo starebbe deliberando con "tutti i rappresentanti delle diverse fazioni e organizzazioni della sfera palestinese" per promuovere gli interessi nazionali palestinesi, il primo dei quali è "fermare l'aggressione israeliana, recuperare la Striscia di Gaza e rilasciare i prigionieri".

La bozza di accordo per lo stop alla guerra tra Israele e Hamas

La proposta sul tavolo prevede un primo cessate il fuoco di sei settimane e il rilascio graduale degli ostaggi in cambio dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. I mediatori stranieri sperano che durante la tregua si possa negoziare uno stop permanente alla guerra.

Uno dei principali punti critici sembra essere il numero e il tipo di palestinesi da rilasciare: il Wall Street Journal riporta che l'ala politica di Hamas chiede quasi 3.000 prigionieri in cambio di soli 36 civili israeliani.

A differenza dell'accordo di novembre, in cui sono stati liberati 110 israeliani in cambio di 240 palestinesi, per lo più donne e bambini detenuti per reati minori o in detenzione amministrativa, si ritiene che la nuova lista includa anche militanti in carcere per reati gravi, come la pianificazione o l'esecuzione di attacchi terroristici contro civili israeliani.

Il conflitto a Gaza continua

Israele ha chiesto che tutti gli ostaggi, vivi e morti, vengano rilasciati in questo scambio e si sono rifiutati di prendere in considerazione la possibilità di fermare l'offensiva. L'esercito afferma di aver ucciso "decine di terroristi" nella Striscia di Gaza centrale e settentrionale nelle ultime 24 ore. Si teme un'escalation a Rafah, la città che ospita decine di migliaia di sfollati, precedentemente designata zona sicura dai militari israeliani.