Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel

Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel - Diritti d'autore Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Il premier ungherese Viktor Orbán non ha messo il veto al Consiglio Ue sul pacchetto di aiuti per l'Ucraina, come aveva fatto in precedenza. Via libera ai 50 miliardi per Kiev