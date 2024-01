Di euronews

Oltre all'ex presidente della Federcalcio spagnola il Il giudice che ha seguito il caso ha chiesto di processare il ct della nazionale femminile Jorge Vilda

Francisco de Jorge, Il giudice che ha seguito il caso del bacio non consensuale dato da Luis Rubiales alla calciatrice spagnola Jennifer Hermoso, dopo la finale dei Mondiali di calcio femminile disputata a Sydney lo scorso agosto, ha chiesto che l'ex presidente della Federcalcio spagnola sia processato.

De Jorge ha concluso che il bacio "non fu consensuale" e costituì "un'iniziativa unilaterale e intrapresa di sorpresa", passibile quindi di essere valutato come un possibile reato di aggressione sessuale.

Chiesto processo per il ct della nazionale spagnola Jorge Vilda

Il giudice ha valutato plausibili gli indizi delle presunte pressioni esercitate da Rubiales su Hermoso per indurla a sminuire la gravità del fatto contestato. E per lo stesso motivo è stato chiesto il processo anche peril ct della nazionale femminile spagnola Jorge Vilda, il direttore sportivo della nazionale maschile Albert Luque e l'ex direttore dell'area marketing della Federcalcio (Rfef) RubenRivera.

il giudice istruttore ha spiegato in un comunicato che sarà l'eventuale processo il contesto adatto per formulare nello specifico le categorie di reato attribuibili a Rubiales e agli altri tre accusati nel caso. In ogni caso, conclude de Jorge, il bacio sulle labbra di Rubiales a Hermoso "fa riferimento alla sfera dell'intimità riservata ai rapporti sessuali, in particolare in un contesto che coinvolge due persone adulte".