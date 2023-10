Proteste per la violenza sessuale su Jenni Hermoso - Diritti d'autore AP Photo

Tre giocatrici della nazionale di calcio spagnola sono comparse davanti al giudice per confermare la versione di Jenni Hermoso. Rubiales e il suo entourage avrebbero pressato la giocatrice per farle dire che il bacio era consensuale e non una molestia sessuale