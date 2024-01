Numerosi feriti civili in tutta l'Ucraina dopo gli attacchi aerei con droni e missili lanciati dalla Russia. Solo a Kharkiv sono 17 i feriti dopo che due missili hanno fatto breccia nelle difese aeree. L'Europa si prepara alle esercitazioni militari Nato, le più grandi dalla guerra fredda

PUBBLICITÀ

Un serie di attacchi aerei ha colpito l'Ucraina nella notte tra martedì e mercoledì. La città di Kharkiv, la seconda più grande dell'Ucraina, è stata bersagliata da due missili russi che hanno danneggiato una ventina di edifici e un centro medico ferendo 17 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

I missili sarebbero stati lanciati dalla regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina.

L'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver intercettato durante la notte 19 dei 20 droni di tipo Shahed lanciati dalla Russia, anche se i funzionari regionali hanno riferito che altri droni hanno superato le difese aeree.

A Odessa, nel sud del Paese, un attacco della Russia effettuato con i droni ha ferito tre persone, ha detto il governatore regionale Oleh Kiper. Altre 130 sono state evacuate dal condominio colpito. La mattina del 17 gennaio è stata dichiarata l'allerta aerea in tutta l'Ucraina a causa del decollo di un jet da combattimento in Russia.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che due droni ucraini e quattro missili sono stati abbattuti sopra la regione di Belgorod durante la notte e un altro intorno a mezzogiorno di mercoledì. Non ha fornito dettagli su danni o feriti.

Gli sforzi diplomatici per gli aiuti militari

Kiev ha bisogno di rifornire il proprio arsenale. A scarseggiare in particolare sono le munizioni per le difese aeree. La Russia ha recentemente intensificato gli attacchi aerei con un forte aumento delle vittime civili a dicembre, con più di cento ucraini uccisi e quasi 500 feriti, secondo le Nazioni Unite.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta facendo pressioni diplomatiche per assicurarsi ulteriori aiuti militari dagli alleati di Kiev. Di recente ha visitato i tre Paesi baltici e martedì ha tenuto un discorso al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, dove ha incontrato il Segretario di Stato Usa Antony Blinken.

L'Ucraina ha ottenuto molto di più di quanto possa essere evidente al momento sul campo di battaglia, ha dichiarato Blinken mercoledì a Davos. L'anno scorso le forze di Kiev hanno recuperato circa la metà del territorio perso dalla Russia dopo l'invasione su larga scala del febbraio 2022 e hanno costretto la marina russa a ritirarsi dalle coste ucraine nel Mar Nero.

Tuttavia, l'Ucraina rimane in inferiorità numerica e di armi rispetto al suo vicino più grande. "Si tratta di una lotta feroce e la Russia dispone di risorse enormi", ha detto Blinken.

Esercitazioni militari Nato in Europa: le più grandi dalla guerra fredda

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, anch'egli a Davos, ha preso nota dei commenti sulla "stanchezza da guerra" tra gli alleati. "Sì, siamo stanchi" di combattere la Russia, ha detto in inglese, ma ha aggiunto: "Non importa quanto saremo stanchi o esausti, continueremo a difendere il nostro Paese".

"La priorità dell'Ucraina quest'anno è il potere aereo, ha detto Kuleba, "perché chi controlla i cieli definirà quando e come finirà la guerra".

In una riunione di due giorni dei vertici della Nato a Bruxelles, l'alleanza ha lavorato sui piani per le esercitazioni militari che si svolgeranno nel corso dell'anno, le più grandi in Europa dai tempi della Guerra Fredda.

Il capo del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Rob Bauer, ha affermato che la principale motivazione del Presidente russo Vladimir Putin dietro alla guerra è la paura della democrazia, non una minaccia alla sicurezza del suo Paese da parte della Nato o dell'Ucraina.

"Se la gente in Ucraina può avere diritti democratici, allora anche la gente in Russia li desidererà presto", ha detto.