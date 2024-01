Di Euronews

L'intervento del presidente ucraino Zelensky al Forum di Davos: "Dopo il 2014 ci sono stati tentativi di congelare la guerra nel Donbass, ma Putin è un predatore che non si accontenta di 'prodotti congelati'"

Per la prima volta dall'aggressione russa dell'Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipa di persona al Forum di Davos.

Nel suo intervento nessuna apertura a una soluzione che cristallizzi il conflitto con la Russia.

"Il congelamento della guerra può essere preso in considerazione? Qualsiasi conflitto congelato finirà per riaccendersi - ha detto Zelensky - dopo il 2014 ci sono stati tentativi di congelare la guerra nel Donbass, ma Putin è un predatore che non si accontenta di 'prodotti congelati'.

"Abbiamo perso tempo, molte sanzioni sono state ritardate quando invece si potevano infliggere forti perdite alla Russia - ha aggiunto il presidente ucraino - A oggi l'industria nucleare della Russia, unico paese al mondo a prendere ostaggio una centrale nucleare, non è sotto sanzioni. Persino i missili che la Russia produce e acquista contengono componenti occidentali, e come è possibile questo due anni dopo l'inizio della guerra?".

Il Forum durerà fino a venerdì: a Davos partecipano 2.800 leader provenienti da 120 Paesi, fra cui circa 60 capi di Stato o di governo.