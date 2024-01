La bambina di poche settimane era con i genitori tra i 170 invitati al matrimonio festeggiato nel convento di Giaccherino, alle porte di Pistoia. La madre è tra i 35 invitati rimasti feriti sabato, quando nel pavimento della sala ricevimenti si è aperta una voragine

PUBBLICITÀ

Una neonata di poche settimane si è salvata dal crollo del solaio di un convento del 1400 a Pistoia, in Toscana, dove sabato si stava celebrando il ricevimento di un matrimonio.

Circa cento dei 170 invitati che stavano ballando sono precipitati al piano sottostante quando il pavimento nel convento di Giaccherino è ceduto. Trentacinque persone sono rimaste ferite, sei in modo grave ma non sono in pericolo di vita.

Tra i feriti lievi ci sono i genitori della bambina, che al momento del crollo era nelle braccia di un'altra coppia di invitati che si trovava in un punto della sala in cui il pavimento è rimasto intatto.

Gli sposi, Paolo e Valeria di 26 anni, sono stati ricoverati all'ospedale San Jacopo di Pistoia per alcune contusioni e sono stati dimessi già nella serata di sabato.

La Procura di Pistoia ha aperto un’inchiesta contro ignoti per crollo colposo.