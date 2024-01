Di Euronews

L'ex segretario di Stato e attuale inviato speciale per il Clima ha annunciato che si dimetterà dal suo incarico alla Casa Bianca per dare supporto alla campagna elettorale di Biden

L'ex segretario americano di Stare e attualmente inviato speciale presidenziale per il clima, John Kerry, ha annunciato la sua intenzione di lasciare l'amministrazione di Joe Biden, per sostenere la sua campagna presidenziale. La data esatta deve ancora essere annunciata, ma dovrebbe essere "quest'inverno", in vista delle elezioni di fine anno.

La carriera di John Kerry

John Kerry, avvocato e senatore di lunga data del Massachussets, si candidò lui stesso alla presidenza nel 2004, ma perse contro George W. Bush. Successivamente è stato capo della commissione per le relazioni estere del Senato nel 2009-2013 e successivamente è stato segretario di Stato nel 2013-2017 sotto Barak Obama. Nel gennaio 2021 ha accettato il nuovo incarico di inviato presidenziale speciale per il clima