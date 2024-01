Slovacchia: perché il nuovo governo di Robert Fico è già sotto esame?

A poche settimane dal suo insediamento si è formato un movimento di protesta che coinvolge i partiti di opposizione, ong, esperti legali, giornalisti e diversi attivisti della società civile. Il nostro inviato Julián López è andato nel cuore delle proteste per capire cosa sta succedendo

PUBBLICITÀ

Nelle ultime settimane migliaia di persone hanno manifestato a Bratislava e in altre città della Slovacchia per protestare contro contro il primo ministro Robert Fico e il suo progetto di eliminare l'ufficio del procuratore speciale, che si occupa di corruzione ad alto livello e di criminalità organizzata. Attualmente l'ufficio si sta occupando di diversi casi che coinvolgono il partito di Fico. Anche la Commissione europea ha espresso preoccupazione per l'iniziativa del premier.

"Siamo qui per mostrare il nostro sostegno e la nostra solidarietà alla democrazia e allo stato di diritto. Perché fondamentalmente il primo ministro sta corrompendo il sistema giudiziario", dice un manifestante. "Dall'esterno sembriamo la bella terra democratica dell'Europa dell'est - dice un altro dei cittadini scesi in piazza - ma se si guarda all'interno è inquinata dal crimine e dagli oligarchi. Per questo penso che sia il buco nero dell'Europa".

Robert Fico è diventato primo ministro per la quarta volta lo scorso autunno, guidando una coalizione di populisti di sinistra e ultranazionalisti. Secondo i critici la sua campagna elettorale è stata infarcita di retorica filorussa, anti-Ucraina, anti-americana e anti-immigrazione. Il suo ritorno al potere è una vera minaccia per la democrazia in Slovacchia?

La Slovacchia è attualmente al 50° posto su 180 Paesi nell'Indice Globale della Corruzione, la sua migliore posizione in 10 anni secondo gli esperti di Zastavme Korupciu, una ong è impegnata nella lotta alla corruzione. Ma per Xénia Makarová, analista e portavoce dell'ong, non c'è molto di cui essere orgogliosi: "La corruzione pubblica in Slovacchia avviene proprio nelle aree su cui si concentra la nostra fondazione, ovvero gli appalti pubblici e il conflitto di interessi dei politici quando antepongono i propri interessi all'interesse pubblico.

Il primo ministro ha etichettato le ong come "agenti stranieri, ladri e bugiardi". Il governo ha proposto di dirottare i finanziamenti pubblici destinati alle ong ai pensionati. Alcune di esse non sanno se e per quanto tempo potranno continuare a operare. Alcuni giornalisti slovacchi accusano il primo ministro di averli definiti "prostitute, serpenti e pazzi". Abbiamo cercato di contattare il governo, ma ha ripetutamente respinto tutte le nostre richieste di intervista.

Il nuovo governo ha anche inviato messaggi contrastanti sulla guerra in Ucraina. Il primo ministro ha inizialmente dichiarato che non sarebbero state inviate altre armi a Kiev. Da allora ha mitigato questo approccio, ma i circa 150.000 ucraini che vivono qui sono preoccupati. Abbiamo incontrato alcuni di loro nella sede dell'ong Mareena, dove imparano lo slovacco per integrarsi meglio. "Sono un po' preoccupata di quanto il tema degli ucraini, dell'inclusione e dell'integrazione degli ucraini sia passato e passerà in secondo piano nei prossimi anni", ha detto la direttrice e cofondatrice dell'ong Michaela Pobudová. La Slovacchia tornerà presto alle urne: le elezioni presidenziali sono state fissate per il 23 marzo.