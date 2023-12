Gaza, raid israeliani su Rafah. Oggi l'Assemblea generale dell'Onu

Di Maria Michela D'Alessandro

Aumenta il bilancio dei morti palestinesi a causa dei raid israeliani nella Striscia di Gaza. Oggi la sessione speciale di emergenza dell'Assemblea generale dell'Onu per votare una bozza di risoluzione che chiede un immediato cessate il fuoco

PUBBLICITÀ

Sarebbero 12 le persone, tra cui sei bambini, morte nella notte in un bombardamento israeliano contro un edificio residenziale nel quartiere al-Zuhor a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa citando fonti mediche nel giorno in cui a New York l'Assemblea generale delle Nazioni unite si riunisce in una sessione speciale di emergenza per votare una bozza di risoluzione che chiede un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza.

Media arabi: prossima settimana colloqui tra Israele e Hamas

Secondo l'emittente emiratina Al Arabiya Hamas e Israele potrebbero iniziare la prossima settimana colloqui su un nuovo accordo per lo scambio di prigionieri. "Ci aspettiamo importanti colloqui su un nuovo accordo di scambio di prigionieri la prossima settimana - ha detto la fonte palestinese citata da Al Arabiya -. "Hamas ha chiesto un cessate il fuoco totale perché non ha chiuso la porta a una tregua umanitaria a nuovi termini".

Sullo stesso tema fonti del Cairo a Sky News Arabia parlano di una richiesta da parte di Israele all'Egitto e al Qatar di mediare un altro accordo di cessate il fuoco con Hamas nell'ambito del quale verrebbero rilasciati altri ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza. Secondo le fonti potrebbe presto svolgersi un incontro a tre tra funzionari israeliani, egiziani e qatarioti sotto il patrocinio americano.

Onu, oggi la riunione di emergenza per chiedere il cessate il fuoco

"Nessun luogo è sicuro a Gaza - si legge sul profilo X delle Nazioni unite -. Con l'intensificarsi delle ostilità nel sud del Paese la popolazione ha un disperato bisogno di aiuti umanitari tra cui cibo, acqua, cure mediche e luoghi e rifugi".

A oltre 10 giorni dalla fine della tregua tra Hamas e Israele, l'Assemblea generale delle Nazioni unite si riunirà oggi in una sessione speciale di emergenza per discutere il veto presentato dagli Stati Uniti all'ultima risoluzione del Consiglio di Sicurezza venerdì scorso, che chiedeva di fermare immediatamente il fuoco a Gaza. Il veto degli Stati Uniti, pur non essendo il primo utilizzato, ha sollevato in questa occasione numerose critiche da parte del mondo musulmano, ma anche di Russia, Cina, Paesi africani e asiatici.

Nave norvegese colpita da un missile nel Mar Rosso

Una nave norvegese è stata colpita lunedì da un missile da crociera a 15 miglia nautiche da Mokha, nello Yemen, città portuale controllata dagli houthi. A confermare l'attacco il Comando Centrale degli Stati Uniti secondo cui il missile avrebbe causato un incendio sulla Strinda, nave battente bandiera norvegese e di proprietà della Mowinckel Chemical Tankers, mentre transitava nello Stretto di Bab al-Mandeb.

Sostenuti dall'Iran, gli houthi hanno più volte attaccato navi nel Mar Rosso dall'inizio della guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Solo sabato scorso i ribelli yemeniti avevano minacciato di attaccare qualsiasi imbarcazione diretta ai porti israeliani. Il Ministero degli Esteri francese ha fatto sapere che lunedì una fregata francese ha abbattuto due droni nel Mar Rosso dopo essere stata attaccata dai veicoli aerei senza pilota. Secondo Washington, invece, all'inizio di dicembre un cacciatorpediniere statunitense ha abbattuto tre droni mentre forniva assistenza alle navi commerciali nel Mar Rosso colpite da attacchi partiti dello Yemen.