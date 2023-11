India, salvi tutti i 41 operai intrappolati nel tunnel

Conclusa nello Stato himalayano dell'Uttarakhand l'ultima fase di salvataggio per mettere in sicurezza tutti i 41 lavoratori che erano rimasti bloccati dal 12 novembre all'interno di un tunnel stradale crollato durante i lavori di costruzione

I soccorritori indiani hanno recuperato tutti i 41 lavoratori che erano rimasti bloccati dal 12 novembre all'interno di un tunnel stradale crollato durante i lavori di costruzione nello Stato himalayano dell'Uttarakhand.

Per liberarli è stata necessaria una maratona di operazioni ingegneristiche durata 17 giorni, ha detto in una nota il ministro dei Trasporti stradali Nitin Gadkari.

"Sono completamente sollevato e felice che i 41 lavoratori intrappolati nel crollo del tunnel Silkyara siano stati salvati con successo", ha detto il ministro, precisando che "si è trattato di uno sforzo ben coordinato da parte di più agenzie, che ha segnato una delle operazioni di salvataggio più significative degli ultimi anni".

Per il salvataggio hanno lavorato tre squadre di sei persone che si sono alternate all'interno dello stretto tunnel. Tra difficoltà e pericoli, gli scavi si erano interrotti giovedì scorso, dopo oltre 40 metri, in seguito ai ripetuti guasti alla trivella utilizzata per la perforazione.