I soccorritori sono riusciti a inviare una telecamera nel luogo dove sono intrappolati i 41 operai indiani da dieci giorni. Gli uomini sono esausti e spaventati, ma stanno bene. Problemi nelle operazioni di salvataggio, i soccorritori cercano nuove vie di accesso al tunnel crollato

41 operai indiani, intrappolati da dieci giorni in un tunnel stradale crollato, sono stati filmati vivi per la prima volta, mentre i soccorritori ora cercano di creare nuovi passaggi per liberarli. Prima dell'introduzione della telecamera, i soccorritori comunicavano con gli uomini all'interno solo grazie alle radio.

Con l'aria esausta e la barba folta, gli uomini sono stati visti scrutare la telecamera endoscopica inviata dai soccorritori lungo il sottile tubo con cui vengono fatti entrare nel tunnel aria, cibo e acqua. Il tubo è stato allargato consentendo anche la consegna di un pasto caldo, il primo da più di una settimana per gli operai intrappolati.

"Vi porteremo fuori sani e salvi, non preoccupatevi", si sente dire dai soccorritori agli uomini intrappolati all'interno mentre si riuniscono vicino alla telecamera, come mostra il video diffuso dalle autorità statali.

Operazione difficile, nuovi piani di salvataggio

Dal 12 novembre, quando una parte del tunnel è crollata, gli escavatori stanno rimuovendo tonnellate di terra, cemento e macerie dal tunnel in costruzione nello Stato himalayano settentrionale dell'Uttarakhand. Ma g****li sforzi di salvataggio sono stati lenti, complicati dalla caduta dei detriti e dai ripetuti guasti alle pesanti macchine di perforazione, con l'aeronautica militare che ha dovuto trasportare per due volte un nuovo equipaggiamento.

Gli ingegneri hanno cercato di far passare orizzontalmente un tubo d'acciaio abbastanza largo per gli uomini, sempre più disperati, attraverso almeno 57 metri di terra e roccia che bloccano la loro fuga. Tuttavia la gigantesca macchina perforatrice che stavano usando si è imbattuta in diversi massi che non è riuscita a trapassare.Le trivellazioni su quel percorso sono state sospese il 17 novembre scorso, dopo che un rumore di crepe ha creato una "situazione di panico", hanno dichiarato i funzionari. Ora le squadre di soccorso stanno lavorando a due nuove strategie per raggiungere gli uomini, tra cui un passaggio lungo circa mezzo chilometro dal lato opposto del tunnel stradale.

Il tunnel dove sono intrappolati gli operai indiani AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Un'altra soluzione prevede la perforazione di un pozzo verticale dalla collina boscosa sovrastante, costringendo i soccorritori a definire una pista completamente nuova, per raggiungere la cima con le attrezzature pesanti necessarie.I funzionari hanno stimato che il pozzo verticale proposto dovrebbe essere profondo 89 metri, un'operazione di scavo complessa, nell'area proprio sopra a dove si trovano gli uomini, che ha già subito un crollo. Gli esperti hanno messo in guardia sull'impatto delle costruzioni estensive nell'Uttarakhand, dove ampie zone dello Stato sono soggette a frane.

Progetti per migliorare le infrastrutture

"Tutti i lavoratori sono completamente al sicuro", ha dichiarato il ministro dell'Uttarakhand Pushkar Singh Dhami in un comunicato. "Stiamo cercando con tutte le nostre forze di farli uscire presto in sicurezza". Dhami ha riferito di aver parlato degli uomini con il primo ministro Narendra Modi, aggiungendo che Modi gli ha detto che doveva essere la loro "massima priorità" far uscire gli operai.

Il tunnel di 4,5 chilometri a cui stavano lavorando gli operai rientra nei progetti infrastrutturali di Modi. L'obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza tra alcuni dei siti indù più popolari del Paese e a migliorare l'accesso alle aree strategiche al confine con la rivale Cina. Gli esperti hanno messo in guardia sull'impatto delle costruzioni estensive nell'Uttarakhand, dove ampie zone sono soggette a frane.