Tre persone sono rimaste uccise e sei ferite durante il bombardamento russo sulla città di Kherson, nel sud dell'Ucraina.

Le truppe russe hanno abbandonato la città e la sponda occidentale del fiume Dnepr all'inizio di novembre 2022, ma ora bombardano regolarmente quelle aree dalle posizioni sulla loro sponda orientale.

Secondo quanto riferito, i battaglioni russi, domenica sera 12 novembre, hanno preso di mira anche Kharkiv - la seconda città più grande dell'Ucraina, dopo la capitale Kiev - con un sistema missilistico antiaereo S-300, ma non hanno causato vittime.

Lunedì, le forze russe hanno bombardato otto comunità vicino al confine della regione di Sumy, nell'Ucraina orientale, provocando oltre 100 esplosioni: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, come riporta il quotidiano "Kiev Independent".

Gli insediamenti di Bilopillia, Myropillia, Seredyna-Buda, Yunakivka, Shalyhyne, Velyka Pysarivka, Krasnopillia e Nova Sloboda sono stati colpiti dal fuoco di artiglieria, colpi di mortaio e droni.

Non sono segnalati morti, feriti o danni gravi.

Risposta ucraina

Le truppe ucraine hanno lanciato dieci missili dal MLRS nel distretto Nikitovsky di Gorlovka, ha riferito martedì, sul canale Telegram, l'ufficio di rappresentanza della Repubblica Popolare di Donetsk, presso il Centro comune per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina (JCCC).

L'alba del 629° giorno di guerra. Telegram/Volodymyr Zelensky

Intanto a Bruxelles...

A Bruxelles, i funzionari dell’Unione europea stanno finalizzando gli “ultimi dettagli” della proposta del 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Dall’invasione russa dell’Ucraina, dal 24 febbraio 2022, l’Ue ha già applicato 11 pacchetti di sanzioni per ridurre la capacità del Cremlino di finanziare la guerra.

Senza risultati particolarmente evidenti, a quanto pare.

Secondo il capo della politica estera dell’Unione europea, lo spagnolo Josep Borrell, l’ultimo pacchetto includerà nuovi divieti di esportazione, tra cui i diamanti, nonché azioni per calmierare il tetto del prezzo del petrolio, al fine di diminuire le entrate che la Russia ne ottiene dalla vendita.

"La finestra si sta chiudendo.

"Ogni settimana che passa, la nostra capacità di finanziare pienamente ciò che riteniamo necessario per l'Ucraina diventa sempre più difficile". Jake Sullivan Consigliere per la Sicurezza Nazionale - USA

Intanto da Washington...

Nonostante le parole di Jake Sullivan, il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha promesso ad Andriy Yermak, direttore dell'ufficio della presidenza ucraina, che il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina continuerà anche quest'inverno, quando, ancora una volta, si prevedono attacchi russi alle infrastrutture essenziali, soprattutto quelle energetiche.

Blinken ha discusso con Yermak dei "passi che possiamo intraprendere con l'Ucraina per rafforzare le sue infrastrutture prima dell'inverno", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller.

Intanto a San Francisco...

C'è grande attesa per l'incontro tra il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping, in programma mercoledì 15 novembre a San Francisco, nell'ambito del vertice annuale dell'APEC.

Biden e Xi Jinping, tra altri argomenti, discuteranno delle due guerre attualmente in corso: in Ucraina e in Medio Oriente.