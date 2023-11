La Moldova contro gli oligarchi pro-Russia per entrare nell'Ue

La Moldova limiterà "l'influenza tossica" degli oligarchi sostenuti dalla Russia nella sua spinta verso l'adesione all'Unione europea, ha dichiarato il ministro degli Esteri Nicu Popescu a Euronews

Parlando in un'intervista poche ore dopo che la Commissione ha raccomandato l'apertura dei colloqui formali di adesione per il Paese, Popescu ha riconosciuto la necessità di eliminare l'influenza russa.

"Oligarchi criminali cercano di destabilizzare la Moldova, iniettando decine di milioni di euro nel sistema politico moldavo nel tentativo di comprare le elezioni". Nicu Popescu Ministro degli Esteri della Moldova

Un'influenza pesante

Pochi giorni fa le elezioni locali in Moldova sono state inficiate da notizie di interferenze russe, con un avvertimento della presidente Maia Sandu su partiti "pagati dal Cremlino" .

"Continueremo a lavorare per limitare l'influenza tossica degli oligarchi sul sistema politico moldavo e i loro tentativi di far deragliare il Paese attraverso attacchi ibridi", ha detto Popescu.

Un alto funzionario dell'Ue ha dichiarato ai giornalisti che la Moldova ha completato "più del 90% delle sue riforme", suggerendo che il Paese è più avanti dell'Ucraina nella preparazione ai negoziati. È la prima volta, comunque, che l'esecutivo comunitario raccomanda l'apertura dei negoziati di adesione prima che un Paese candidato abbia soddisfatto pienamente i criteri necessari, come le riforme giudiziarie e le misure anticorruzione.

Nel caso moldavo, le riforme in sospeso includono riforme giudiziarie cruciali, un giro di vite contro la corruzione e ulteriori misure per soffocare l'influenza degli oligarchi.

"Crediamo in un processo basato sul merito e abbiamo gli occhi puntati sui passi tecnici necessari per far entrare la Moldavia nell'Unione europea", sostiene Popescu.

"Non bisogna dimenticare che l'integrazione europea è stata creata come meccanismo negli anni '50 per pacificare l'Europa, per democratizzarla e per consolidare la pace e la democrazia. Questo processo di allargamento dell'Ue ha esattamente lo stesso obiettivo oggi".

Un'adesione graduale?

"Dobbiamo riconoscere che la Moldova oggi è in pace grazie all'Ucraina, grazie alla capacità della società ucraina, dell'esercito ucraino e della leadership politica ucraina di resistere alla brutale aggressione della Russia", riflette il ministro degli esteri moldavo, secondo cui l 'autodifesa dell'Ucraina sta permettendo alla Moldova di vivere in pace e di attuare le riforme per avvicinarsi all'adesione all'Ue.

Molti Paesi candidati hanno fatto pressione per un ingresso "graduale" nel blocco, in sostituzione del tradizionale modello di adesione all'Ue. Si stanno valutando diverse modalità per integrare lentamente i Paesi candidati, offrendo magari accesso limitato alla area europea di libero scambio, la possibilità per i cittadini dei Paesi candidati di entrare nell'Unione senza visto e di usufruire del roaming gratuito.

La Moldova, del resto, partecipa già anche alla piattaforma comune per l'acquisto di gas, che ha permesso al Paese di liberarsi dalla pesante dipendenza dal combustibile importato dalla Russia. Popescu ha affermato che, sebbene l'integrazione graduale porti benefici ai cittadini moldavi, il suo Paese mira a un'adesione a pieno titolo.

"Abbiamo preso in prestito alcune delle metodologie che altri Paesi candidati hanno utilizzato nel loro processo di adesione all'Ue. Stiamo imparando da alcuni dei loro errori. Abbiamo un'eccellente cooperazione e coordinamento con l'Ucraina, ma anche con i Paesi dei Balcani occidentali".