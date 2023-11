Di Euronews World

L’incontro tra Biden e Xi Jinping è solo il secondo incontro di persona in quasi tre anni. Commercio, Taiwan e tecnologia sono all'ordine del giorno, così come le due guerre in Medio Oriente e in Ucraina

San Francisco al centro del mondo.

Per la prima volta dal 2011 (allora fu a Honolulu, alle Hawaii), gli Stati Uniti ospitano il vertice annuale APEC, in programma fino a venerdî 17 novembre**.**

I leader dei 21 Stati membri della Cooperazione economica Asia-Pacifico si riuniscono in California per discutere, in particolare, di come far sviluppare la crescita economica della regione del Pacifico in tutto il mondo.

All'incontro dell'APEC partecipano - tra gli altri - Cina, USA, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Messico, Giappone, Corea del Sud e Russia, rappresentata, ovviamente non da Putin, ma dal vice primo ministro Alexei Overchuk

Ma l’evento principale del vertice si svolgerà, in realtà, a porte chiuse: mercoledî 15 novembre è previsto un incontro faccia a faccia tra il presidente americano Joe Biden (81 anni il prossimo 20 novembre) e il presidente cinese Xi Jinping (70 anni).

L'incontro si tiene sullo sfondo del gelido rapporto tra Cina e Stati Uniti e di situazioni globali molto complicate.

Gli Stati Uniti e la Cina sono i due pesi massimi dell’economia mondiale.

Insieme, producono oltre il 40% dei beni e dei servizi mondiali.

L’incontro tra Biden e Xi Jinping è solo il secondo incontro di persona in quasi tre anni.

Commercio, Taiwan e tecnologia sono all'ordine del giorno, così come le due guerre in Medio Oriente e in Ucraina.

"Se USA e Cina non trovano un accordo..."

Patricia Kim, esperta di relazioni USA-Cina della Brookings Institution, prova ad anticipare i temi dell'incontro Biden-Xi Jinping:

"Penso che se gli Stati Uniti e la Cina non riescono a trovare una relazione funzionale, molte sfide globali verranno trascurate. Sia che si parli di cambiamento climatico che di conflitti regionali, come le guerre in corso in Medio Oriente o in Ucraina. Se le due parti non dialogano in termini stabili, il coordinamento su tali questioni sarà impossibile".

Proteste "economiche"

Attorno alla sede del vertice APEC (il Moscone Center, il più grande centro congressi di San Francisco), è stato creato un notevole cordone di polizia.

Sono già in corso di svolgimento, infatti, massicce manifestazioni di protesta.

Gli attivisti "economici" protestano, in particolare, contro i profitti aziendali, gli abusi ambientali e le cattive condizioni di lavoro in molti Paesi rappresentati in questo vertice dell'APEC.