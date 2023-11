"Gli abitanti di Gaza non possono essere sfollati con la forza", ha sottolineato Blinken

Una visita a sorpresa in Cisgiordania per il segretario di Stato americano Antony Blinken. La prima nella zona occupata da Israele dagli attacchi del 7 ottobre

Dopo l'incontro con il presidente palestinese Mahmoud Abbas, il capo della diplomazia statunitense ha messo in guardia contro lo “sfollamento forzato” dei palestinesi dalla Striscia di Gaza.

Abbas ha denunciato il “genocidio” compiuto dallo stato ebraico nella Striscia, affermando che non si può tacere di fronte alla morte di quasi 10.000 persone a causa della rappresaglia israeliana.

Il viaggio non è stato annunciato in anticipo per motivi di sicurezza ed è avvenuto dopo che Blinken ha visitato la Giordania e Israele venerdì. Nel corso del faccia a faccia sarebbero stati presi accordi sulla necessità di fare di più per proteggere i civili palestinesi a Gaza ma è emerso anche chiaro punto di divisione sulla questione di un possibile cessate il fuoco.

Abbas ha chiesto anche “la sospensione immediata della guerra devastante e l’accelerazione della fornitura di aiuti umanitari, compresi medicinali, cibo, acqua, elettricità e carburante, a Gaza”.

Il leader palestinese è tornato a condannare la «macchina da guerra israeliana», accusata di non aver mostrato alcun riguardo per le regole del diritto internazionale. L’Autorità nazionale palestinese (Anp) “si assumerà tutte le sue responsabilità” per la Cisgiordania, Gerusalemme est e Gaza nel quadro «di una soluzione politica globale.”

Intanto questo lunedì Blinken vedrà ad Ankara la controparte turca e forse il presidente turco Erdogan. La Turchia ha richiamato il suo ambasciatore in Israele per consultazioni, a causa del rifiuto di Israele sulle richieste di un cessate il fuoco sull’invio di aiuti umanitari a Gaza.

Mentre la diplomazia cerca una soluzione al conflitto, centinaia di manifestanti sono scesi nelle strade di Ramallah, in Cisgiordania, per protestare contro il sostegno degli Stati Uniti a Israele.

La minaccia dell’Iran

Intanto è arrivato il messaggio del ministro della difesa iraniano agli Usa, che saranno «colpiti duramente», afferma Mohammad Reza Ashtiani, se non riusciranno a mediare con Israele e ottenere un cessate il fuoco nella striscia di Gaza.

“Il nostro consiglio agli americani è di fermare immediatamente la guerra e di attuare un cessate il fuoco, altrimenti verrete colpiti duramente”, si legge nella nota diffusa tramite l’agenzia semi ufficiale Tasmin sul proprio canale Telegram.