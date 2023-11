Una buona notizia, "benedetta" dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ora spera di "liberare" anche altri connazionali. Sul fronte, continua l'avanzata dell'esercito israeliano verso Gaza City. Venerdì, nuovo incontro Blinken-Netanyahu

Minerva compirà 6 anni proprio il 3 novembre.

La bimba italiana, insieme alla mamma Bayan Alnayyar, ha lasciato oggi la Striscia di Gaza ed è entrata in Egitto attraverso il valico di frontiera di Rafah.

In Egitto sono ora assistite dal personale dell'Ambasciata d'Italia al Cairo, anche per il successivo rientro inItalia.

Lo rende noto la Farnesina con una nota.

"Sono particolarmente felice per l'esito positivo della

vicenda di questa bambina, che proprio domani compirà 6 anni, e della sua mamma". Antonio Tajani Ministro degli Esteri italiano

Giovedì 2 novembre, almeno 100 stranieri e palestinesi con doppio passaporto, tra cui Minerva e la mamma, sono riusciti ad entrare in Egitto.

In totale, dopo i quattro di mercoledì, gli italiani usciti dalla Striscia sono sei (considerando la doppia nazionalità della mamma di Minerva).

Operazioni di terra: "Siamo a Gaza City"

Nel pieno delle operazioni di terra, si sono verificati nuovi combattimenti nel nord della Striscia di Gaza, tra l'esercito israeliano e Hamas.

Secondo Tel Aviv, che ha diffuso un video di operazioni di terra all'interno della Striscia, Hamas ha lanciato missili anticarro e granate contro gli israeliani, i quali hanno risposto con l'uso di artiglieria.

Secondo Israele, decine di combattenti di Hamas sono morti negli ultimi scontri.

Nel 27° giorno di guerra, l'esercito israeliano ha annunciato: "Siamo entrati a Gaza City". L'operazione di terra sembra al culmine, dopo il bombardamento del campo profughi di Jabalia, che avrebbe provocato almeno 195 morti e 777 feriti, e dove continuano le ricerche dei corpi.

L'Onu parla apertamente di possibili crimini di guerra.

"Il Segretario Generale Guterres è sconvolto dall'escalation di violenza a Gaza, inclusa l'uccisione di palestinesi, tra cui donne e bambini, durante gli attacchi aerei israeliani nelle aree residenziali del campo profughi di Jabalia, densamente popolato", ha dichiarato Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

"Tutte le parti devono rispettare il diritto internazionale. Il diritto umanitario internazionale, compresi i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione, condanna con la massima fermezza ogni uccisione di civili".

"Il Segretario Generale dell'Onu è sconvolto"... Screenshot

I feriti continuano ad arrivare negli ospedali in Egitto, in un momento in cui almeno 16 ospedali nella Striscia di Gaza sono fuori servizio a causa dei bombardamenti.

Sono quasi 300, finora, i camion umanitari entrati nella Striscia dal valico di Rafah.

Blinken a Tel Aviv

Per venerdì 3 novembre è prevista la visita a Tel Aviv, la terza dall'inizio della guerra, del Segretario di Stato americano Antony Blinken: incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

La guerra ha ucciso, finora, oltre 9.000 persone da parte palestinese (tra cui 3.760 bambini) e ne ha ferite più di 32.000.

Da parte israeliana si contano almeno 1.400 morti, oltre 242 ostaggi ancora in mano ad Hamas.