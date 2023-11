Il Segretario di Stato americano ha incontrato Netanyahu e Herzog e ha chiesto protezione per i civili coinvolti, loro malgrado, nelle operazioni di Hamas. "Nessun Paese può tollerare un massacro di innocenti come quello avvenuto il 7 ottobre", ha aggiunto Blinken

In Israele per la terza volta dall'inizio della guerra, Antony Blinken è alla ricerca di soluzioni per evitare che il conflitto in Medio Oriente si intensifichi e si estenda ad altre regioni.

Il Segretario di Stato americano ha confermato il "sostegno incondizionato" degli Stati Uniti a Israele. "Perché nessun Paese può tollerare un massacro di innocenti come quello avvenuto il 7 ottobre", ha spiegato Blinken.

A Tel Aviv, Blinken ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog e il primo ministro Benjamin Netanyahu.

"Con Israele abbiamo discusso anche del fatto che occorre costruire un futuro diverso per entrambi i popoli e per la regione". Antony Blinken 61 anni, Segretario di Stato americano dell'amministrazione-Biden

"Diritto e dovere di difendersi"

"Noi siamo fermamente a favore della tesi secondo cui Israele non ha solo il diritto, ma anche l'obbligo di difendersi e di fare tutto il possibile per garantire che questo 7 ottobre non si ripeta mai più", ha dichiarato Blinken.

"È molto importante che, quando si tratta della protezione dei civili che sono coinvolti nel fuoco incrociato provocato da Hamas, sia ​​fatto tutto il possibile per proteggerli e per portare assistenza a coloro che ne hanno così disperatamente bisogno”, ha aggiunto il Segretario di Stato americano.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Jonathan Ernst/AP

"Abbiamo discusso con i nostri partner diverse possibilità: occorre un quadro più grande, una visione di pace e di sicurezza nella regione.

La strada da imboccare resta quella di due Stati per due popoli". Antony Blinken 61 anni, Segretario di Stato Usa dell'amministrazione-Biden

"Pause umanitarie", non un cessate il fuoco

Il presidente americano Joe Biden ha ribadito la richiesta di “pause umanitarie” nel conflitto per consentire l’evacuazione dei civili, in particolare quelli feriti dalla Striscia di Gaza, ma ha fatto intendere di essere contrario al cessate il fuoco, chiesto a gran voce dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres.