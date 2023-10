Di euronews

La polizia federale statunitense ha circondato la casa del principale sospettato della strage nel Maine , Robert Card, 40 anni, a Bowdoin, nel Maine

PUBBLICITÀ

La polizia federale statunitense ha circondato la casa del principale sospettato della strage nel Maine, Robert Card, 40 anni, a Bowdoin, nel Maine. Gli agenti hanno dichiarato Rober in arresto comunicandolo col megafono ma la conferma che Card si sia realmente arreso non c'è. Dopo la perquisizione è stato detto che non si trovava lì. In precedenza, gli agenti dell'FBI avevano condotto analoghe perquisizioni ad indirizzi associati in qualche modo a Card.

Una lunga fuga

Sono trascorse molte ore dalla sparatoria di massa avvenuta nella sala da bowling della zona, la caccia all'uomo è ancora in corso. Il sospettato, Robert Card, riservista dell'esercito americano, è considerato uno molto pericoloso. La sua salute mentale è considerata precaria dopo una serie di incidenti avvenuti durante il suo ultimo addestramento come tiratore scelto.

Ai cittadini dei centri urbani fino a 100 km attorno a Lewiston è stato chiesto di restare al riparo, cioè di rimanere nelle case e di uscire il meno possibile. In diverse zone vengono organizzate ronde di sorveglianza. La maggior parte degli uffici e delle scuole restano chiuse.