In Europa le manifestazioni per la "Palestina libera"

Causa palestinese, centinaia di migliaia di persone hanno sfllato in tutta Europa al grido di "Free Palestine"

Due settimane dopo l'attacco di Hamas e la risposta militare di Israele, circa 100mila persone sono scese in piazza a Londra a sostegno della causa palestinese.

"Free Palestine” è lo slogan urlato dai manifestanti, che hanno chiesto lo stop immediato dei bombardamenti israeliani su Gaza. Il ministro dell'Interno del Regno Unito, Suella Braverman, ha stigmatizzato la marcia e gli slogan definiti "antisemiti".

Il corteo si è snodato per le vie della capitale britannica sino a dirigersi a Parliament Square.

L'Europa in corteo

Ma le manifestazioni si sono moltipicate in tutta Europa, dall'Italia alla Germania e alla Francia dove sono stati organizzati cortei nonostante la mancata autorizzazione da parte delle autorità.

A Berlino centinaia di persone hanno marciato per le vie del centro praticamente ininterrottamente. La protesta è stata relativamente pacifica, con l'eccezione del corteo di giovedì, quando decine di persone sono rimaste ferite e più di 170 sono state arrestate.

In Francia, anche a Marsiglia in centinaia hanno manifestato per chiedere la pace tra Israele e Gaza.

La polizia europea ha notato un aumento significativo dei sentimenti anti-ebraici e anti-arabi. Ad esempio, venerdì il ministero degli Interni tedesco ha dichiarato che dal 7 ottobre, giorno di inizio delle ostilità, la Polizei ha registrato più di 1.100 reati in relazione al conflitto tra Israele e Gaza.