Manifestazioni pro e contro Palestina e Israele nel mondo

Il mondo si divide. Manifestazioni in molti paesi a sostegno di uno dei due campi

Le organizzazioni islamiche in diversi paesi hanno protestato contro l'azione militare di Israele a Gaza. In Bangladesh alcuni esposti cartelli anti-israeliani che condannano gli attacchi aerei e il blocco della Striscia sotto amministrazione palestinese. Israele continua a bombardare obiettivi di Hamas dopo aver dichiarato guerra al gruppo in seguito al suo attacco omicida contro cittadini israeliani.

A Marsiglia i partecipanti hanno pagato multe

A Marsiglia, i residenti palestinesi hanno organizzato una manifestazione nonostante il divieto imposto dalle autorità, adducendo il rischio di "disturbo dell'ordine pubblico". Alcuni mostrano comprensione per gli Israeliani.

A Lione la polizia è dovuta intervenire

Dice Sarah, studentessa di giurisprudenza palestinese: "Tutto quello che sentiamo è che Hamas è un'organizzazione terroristica e che gli israeliani stanno morendo. Naturalmente piangiamo le morti di entrambe le parti, ma nessuno al mondo può rallegrarsi della morte di civili, qualunque siano le loro convinzioni o opinioni politiche".

A New York intanto, migliaia di persone si sono manifestate a sostegno di Israele in seguito all'attacco di Hamas. Si sono riuniti vicino alle Nazioni Unite, dove in precedenza il governatore dello stato Kathy Hochul aveva partecipato alla veglia “New York sta con Israele”.

In Portogallo si è trattato di un raduno più riflessivo di circa 500 persone che hanno partecipato a una veglia a Lisbona in solidarietà con Israele e le vittime dei recenti attacchi nel Paese.

L'evento è stato organizzato dalla comunità ebraica di Lisbona.