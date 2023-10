Gaza, continua l'assedio: bombe sul porto, sette giornalisti uccisi

La situazione nella Striscia di Gaza è sempre più catastrofica. Almeno 1.350 i morti tra i palestinesi, tra cui sette giornalisti e nove operatori delle Nazioni Unite

I bombardamenti su Gaza sono incessanti: per nessuno c'è riparo. Un raid lanciato da Israele ha colpito martedì pomeriggio il porto di Gaza. Le immagini trasmesse in tv dall'emittente Al Jazeera mostrano una densa nube di fumo che si alza dal porto, con pescherecci e altre imbarcazioni in fiamme.

Sette giornalisti uccisi a Gaza, 1.354 i morti tra i civili

L'assedio totale imposto da Tel Aviv dopo il brutale attacco subito da Hamas sta provocando centinaia di vittime civili: sono già più di 1.350 i morti tra i palestinesi e da più parti si moltiplicano le richieste ad Israele di rispettare il diritto internazionale. Secondo la nazione ebraica, tuttavia, tutto si starebbe svolgendo nel rispetto degli standard.

Secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa, sono già sette i giornalisti che lavoravano nella Striscia di Gaza che sono stati uccisi, come riportato da Sami Aboumar, mediatore culturale del Centro italiani di scambio culturale-Vik, che si trova sul posto.

Oltre 200mila gli sfollati tra i palestinesi

La popolazione civile continua intanto a trovarsi intrappolata: i pochi varchi a disposizione sono stati chiusi, compreso quello di Rafah che conduce in Egitto. Gli sfollati, secondo le informazioni fornite dalle Nazioni Unite sono oltre 200mila: persone che tentano di trovare riparo soprattutto nelle scuole dell'Onu. E proprio gli operatori presenti sul posto stanno pagando un prezzo altissimo: l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha fatto sapere che nove dipendenti sono stati uccisi dall'inizio dei bombardamenti.

Israele ha schierato 300mila soldati ai suoi confini in quella che si prospetta come una prossima invasione di Gaza. Sta inoltre distribuendo armi a persone autorizzate nei Kibbutz nei pressi del confine.