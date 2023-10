La scomparsa di Prigozhin ha cambiato i piani della Russia in Africa?

Dopo la morte del leader del gruppo Wagner, braccio armato del Cremlino in Africa, diversi funzionari russi sono stati in vari Paesi del continente per rassicurare i leader locali

Lo scorso 23 agosto Yevgeny Prigozhin, controverso leader del gruppo Wagner, moriva in un incidente aereo. Dopo la sua scomparsa il Cremlino può ancora contare su questo gruppo paramilitare per "combattere il neocolonialismo dei Paesi occidentali", come indicato lo scorso luglio dallo stesso Putin durante il vertice Russia-Africa di San Pietroburgo? Secondo alcuni analisti la risposta è positiva.

"Prigozhin era di per sé un amministratore delegato - dice Yan St-Pierre del centro di ricerca Eastern Circles -. Questo significa che l'organizzazione funziona indipendentemente da lui, così come l'intera infrastruttura che ruota attorno a quell'organizzazione, per la quale l'Africa è una componente chiave in termini di finanziamento, di riciclaggio di denaro e di altri fattori. Quindi l'intera infrastruttura è ancora in funzione".

"Funzionari militari ru_s_si, tra cui il vice ministro della Difesa e membri dell'intelligence militare, sono andati a visitare alcuni di questi Paesi, come Repubblica Centrafricana e Mali, e ci sono stati contatti con i leader del Burkina Faso - dice Pauline Bax dell'International Crisis Group -. È stato chiarito ai leader in loco che il ministero della Difesa russo prenderà il controllo del gruppo Wagner".

Meno dell'1% degli investimenti esteri in Africa proviene dalla Russia

La Russia non sta convogliando molti capitali verso l'Africa. In totale rappresenta meno dell'1% degli investimenti diretti esteri nel continente. Gli scambi commerciali ammontano a circa 16 miliardi di euro, pari a circa il 5% degli investimenti del blocco europeo. Più di due terzi delle esportazioni (soprattutto di cereali) si concentrano in soli quattro Paesi: Marocco, Algeria, Egitto e Sudafrica.

Per quanto riguarda la vendita di armi, la situazione è diversa. Entro il 2022, Mosca avrebbe superato Pechino come principale fornitore di armi all'Africa, con quasi il 40% del totale. Le attrezzature sono più convenienti rispetto agli equivalenti occidentali e sono compatibili con il materiale sopravvissuto all'era sovietica.

Quest'estate, nel giro di un mese, si sono verificati due colpi di Stato: in Niger (26 luglio) e in Gabon (30 agosto). Gli esempi si ripetono a poca distanza: Mali, Guinea, Burkina Faso, Sudan, Ciad, quasi tutti sulla linea di transizione subsahariana.

Mosca: l'alternativa realistica all'Occidente

In un momento in cui le transizioni di potere avvengono con le armi, sorge spontanea la domanda: gli obiettivi della Russia sono puramente geopolitici?

"Gran parte di ciò che la Russia e il gruppo Wagner hanno fatto negli ultimi due anni, per dirla senza mezzi termini, è stato mostrare il dito medio alla Francia - dice Bax -. La Francia è stata l'obiettivo principale. Hanno preso di mira le ex colonie francesi in Africa. E ha funzionato sorprendentemente bene. Tuttavia la Russia non fa investimenti, non aiuta lo sviluppo, non fornisce assistenza umanitaria".

Per Yan St-Pierre "spicca il fatto che sostengono le dinamiche dei giovani, dicendo 'sosteniamo quello che fate e non vi giudicheremo se ci sono violazioni dei diritti umani'. Questo è ben accolto. Ciò in cui la Russia riesce bene è fornire un'alternativa a ciò che i Paesi occidentali offrono o hanno offerto negli ultimi decenni".

Erodendo la sfera d'influenza dell'Occidente, Mosca sta guadagnando un sostegno che scarseggia sulla scena internazionale. I Paesi africani dispongono di 54 voti nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il che li rende uno dei blocchi regionali più forti.