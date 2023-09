Di Euronews

Nonostante la legge marziale imposta nelle quattro regioni ucraine annesse illegalmente, la Russia ha indetto elezioni locali. Kiev considera la partecipazione un atto di tradimento. L'Ue e gli Stati Uniti hanno condannato le azioni di Mosca.

La legge marziale è stata imposta in quattro regioni parzialmente occupate dell'Ucraina per decreto del presidente russo Vladimir Putin il 20 ottobre 2022, meno di un mese dopo la loro annessione.

PUBBLICITÀ

Nel maggio di quest'anno, Putin ha firmato una legge che consente lo svolgimento di elezioni nei territori in cui vige il regime di legge marziale. In precedenza, la legge russa proibiva le campagne elettorali e i referendum in tali condizioni.

Il voto anticipato nelle "elezioni" nelle regioni di Luhansk e Kherson è iniziato il 2 settembre, una settimana prima della giornata elettorale unificata nella Federazione Russa. Negli oblast di Donetsk e Zaporizhzhya ancora prima, il 31 agosto. Il voto anticipato, come spiegato dalle autorità russe, è stato organizzato per gli elettori "situati in aree difficili da raggiungere e in insediamenti vicini alla linea di contatto".

Elezioni con una differenza

Le elezioni indette dal Cremlino nei territori occupati presentano una serie di anomalie.

In particolare, dal primo al quattro settembre si è votato in seggi elettorali extraterritoriali, cioè fuori dalle regioni annesse, situati in territorio russo. A tal fine, sono stati organizzati più di 300 seggi elettorali di questo tipo nelle entità costitutive della Federazione Russa.

Inoltre, i residenti delle quattro regioni ucraine occupate non eleggeranno i propri capi di Stato regionali. Essi saranno nominati dai deputati dei "parlamenti" locali su raccomandazione del Presidente russo Putin. Gli esperti prevedono che tutti gli attuali leader "ad interim" messi in campo dal Cremlino rimarranno al loro posto. Tutti loro sono membri del partito al potere, Russia Unita.

Si noti inoltre che solo i partiti parlamentari (rappresentati nella Duma di Stato della Federazione Russa) partecipano alle "elezioni" delle autorità locali. Le votazioni si svolgono solo su liste di partito, non è possibile votare per un candidato in particolare. Le "commissioni elettorali" dei territori annessi non hanno nemmeno inteso pubblicare i nomi dei candidati, motivando tale scelta con "considerazioni di sicurezza fisica".

Первые выборы в аннексированном РФ Крыму состоялись в сентябре 2014 года Grigory Sysoev/Sputnik

I giornalisti indipendenti russi ricordano che le prime elezioni municipali nella Crimea annessa si sono svolte così nel 2014.

Hanno scoperto che più della metà dei candidati a queste "elezioni" erano residenti locali (71% nelle regioni di Zaporizhzhya e Kherson), mentre un terzo dei candidati nelle regioni di Zaporizhzhya e Kherson erano casalinghe, pensionati, studenti o disoccupati.

Kiev: la partecipazione alle "elezioni" è collaborazionismo

L'Ucraina considera la partecipazione attiva alle "elezioni" russe nei territori occupati come una manifestazione di collaborazione e tradimento. I "candidati" e i "membri delle commissioni elettorali" sono perseguibili penalmente.

Il Servizio di sicurezza ucraino ha già avviato procedimenti penali contro diverse persone della regione di Luhansk coinvolte nell'organizzazione delle "elezioni".

PUBBLICITÀ

I loro nomi sono stati pubblicati dai media ucraini.

Для нас этих "выборов" нет. Это пропагандистское шоу. Алексей Гарань профессор политологии Киево-Могилянской академии

"Le Convenzioni di Ginevra, a cui anche la Russia partecipa formalmente, vietano all'aggressore di tenere elezioni nei territori occupati. Per noi queste elezioni non esistono. E anche per l'intera comunità internazionale. Si tratta di uno_spettacolo di propaganda_", ha dichiarato a Euronews Oleksiy Garan, professore di scienze politiche all'Accademia di Kyiv-Mohyla.

Le autorità ucraine non intendono punire i cittadini che hanno votato alle pseudo-elezioni organizzate da Mosca. Kiev sa che il Cremlino vuole garantire la massima affluenza con ogni mezzo. Durante il voto anticipato, i funzionari della commissione elettorale sono andati porta a porta accompagnati da personale militare russo.

"Stiamo facendo una distinzione. Molti cittadini ucraini si sono trovati nel territorio occupato non di loro spontanea volontà. Contro di loro vengono usati metodi di terrore e repressione. Se parliamo di persone comuni che devono andare a votare perché altrimenti ci sarà una repressione contro di loro, qui non ci saranno azioni. I collaborazionisti sono perseguiti penalmente", ha dichiarato Garany.

Reazione internazionale

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno dichiarato che le "elezioni" tenute da Mosca nei territori ucraini occupati sono "un'altra grave violazione del diritto internazionale".

PUBBLICITÀ

"La Russia ha iniziato a votare in anticipo nelle cosiddette "elezioni" nei territori ucraini temporaneamente occupati. Si tratta dell'ennesima violazione del diritto internazionale e della sovranità dell'Ucraina", ha scritto il portavoce della politica estera dell'UE Peter Stano sul social network X (ex Twitter).

Il Dipartimento di Stato americano ha definito il voto nei territori occupati una "pseudo-elezione" e un "esercizio di propaganda", sottolineando che gli Stati Uniti non riconosceranno mai le pretese della Russia sui territori ucraini.

Il Segretario di Stato Anthony Blinken ha avvertito che le persone che sostengono il voto potrebbero subire sanzioni e restrizioni sui visti. Stiamo parlando, in particolare, dei cosiddetti "osservatori internazionali".

Blinken ha sottolineato che gli Stati Uniti non riconosceranno i risultati di queste "elezioni" e continueranno a sostenere l'Ucraina.

"Questa non è un'elezione, ma un circo di cani".

Quest'anno le autorità russe terranno la giornata di voto unificata il 10 settembre, anche se, come già detto, le prime "manifestazioni di volontà" sono iniziate molto prima.

PUBBLICITÀ

Golos, un movimento pubblico russo in difesa dei diritti degli elettori, osserva che la campagna elettorale del 2023 si è svolta in condizioni di "costante e crescente pressione su tutti i partecipanti al processo elettorale".

"Golos" ritiene che le elezioni di quest'anno non possano essere definite uguali e libere in nessuna regione della Russia.

Люди-то понимают, что это не выборы, а цирк собачий, но ничего сделать не могут Дмитрий Орешкин российский политог

Il politologo russo Dmitry Oreshkin ricorda che le elezioni in Russia hanno smesso da tempo di servire come meccanismo per cambiare il potere.

"In_generale, le elezioni nella Russia di Putin sono una procedura rituale. Il loro significato si riduce a tre aspetti principali. Il primo è la propaganda, quando è necessario dimostrare che la situazione è sotto controllo e che esiste un sostegno di massa a livello nazionale. Il secondo è il significato rituale. Per una parte significativa dell'elettorato di Putin, è importante avere l'immagine che tutto funziona, che da quando si sono tenute le elezioni, tutto è secondo le regole. Il terzo è un test._ Un_test dell'efficacia dei capi regionali: se riescono a controllare la situazione, se riescono a 'disegnare' la figura giusta e a far sì che la gente la accetti e non protesti_", dice Dmitry Oreshkin.

A suo avviso, "queste procedure" non hanno nulla a che fare con la democrazia.

"La gente si rende conto che non si tratta di un'elezione, ma di un circo di cani, ma non può fare nulla. È solo un rituale elettorale", riassume l'esperto.