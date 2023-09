Di Euronews

Da venerdì sono in corso le elezioni locali in 79 regioni russe e nei territori ucraini annessi illegalmente da Mosca. Denunciati numerosi tentativi di sabotaggio, a Zaporizhia distrutto un seggio

Domenica le autorità russe hanno riferito di molteplici tentativi di sabotare il voto nelle elezioni locali che si svolgono nelle aree occupate dell’Ucraina.

Questo fine settimana si stanno svolgendo le votazioni in 79 regioni della Russia, alle urne per scegliere governatori, assemblee regionali, e consigli comunali. Ma si vota anche nonché nelle quattro regioni ucraine annesse illegalmente da Mosca lo scorso anno – le province di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia – e sella penisola di Crimea, annessa dal Cremlino nel 2014.

Le elzioni nelle aree occupate dell'Ucraina sono state denunciate da Kiev e dall'Occidente come una farsa e una violazione del diritto internazionale.

I sabotaggi

Domenica funzionari elettorali russi hanno riferito di tentativi di sabotaggio del voto nelle regioni occupate, dove le forze di guerriglia fedeli a Kiev avevano precedentemente ucciso funzionari filorussi, fatto saltare ponti e aiutato l’esercito ucraino identificando obiettivi strategici.

Un attacco di droni nelle prime ore di domenica ha distrutto un seggio elettorale nella provincia di Zaporizhzhia, ha detto ai giornalisti il ​​vicepresidente della Commissione elettorale centrale russa Nikolai Bulaev. Nessuno era presente nell'edificio al momento dell'attacco.

Un funzionario nominato di nomina russa nella vicina regione di Kherson ha detto che una granata è stata scoperta sabato vicino a un seggio elettorale. Marina Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha detto che la bomba era nascosta tra i cespugli fuori dal seggio e che il voto doveva essere interrotto mentre i servizi di emergenza se ne occupavano.

Mosca ha parzialmente occupato Kherson e Zaporizhzhia fin dall'inizio della guerra. Da allora le forze ucraine hanno riconquistato l’omonimo capoluogo di Kherson e stanno portando avanti una controffensiva a Zaporizhzhia, con lenti progressi.

Residenti locali e attivisti ucraini hanno affermato che gli scrutinatori russi effettuano visite a domicilio accompagnati da soldati armati in entrambe le province, arrestando coloro che si rifiutano di votare.

Il sindaco di Mosca

A Mosca la poltrona del sindaco Sergei Sobyanin è contesa, ma è l'attuale primo citttadino il candidato favorito. Sobyanin è stato nominato sindaco nel 2010 e da allora ha vinto le elezioni per due volte: nel 2013, nonostante il leader dell’opposizione Alexei Navalny, ora in carcere, si candidasse contro di lui, e nel 2018.

Nella maggior parte delle regioni russe e nelle regioni occupate dell'Ucraina le urne si sono aperte venerdì e si concludono domenica. In altre regioni gli elettori possono votare solo domenica.

In più di 20 regioni russe, inclusa Mosca è possibile votare online, nonostante le ampie critiche da parte di esponenti dell’opposizione secondo cui mancano garanzie di trasparenza.

Ella Pamfilova, a capo della Commissione elettorale centrale russa, ha detto che più di 3 milioni di russi in 25 regioni hanno votato online. La Pamfilova ha inoltre affermato che venerdì e sabato sono stati tentati oltre 20.000 attacchi informatici al sistema di voto online, senza però precisarne le conseguenze.

Al voto senza entusiasmo

Non ci gare entusiasmanti, osserva l’analista politico Abbas Gallyamov, soprattutto perché “la questione più importante nella politica russa – la questione della guerra e della pace – non è affatto all’ordine del giorno”.

“L’elettore lo sente, l’elettore vede che non è interessante”, ha detto all’Associated Press in un’intervista Gallyamov, che una volta ha lavorato come scrittore di discorsi per il presidente russo Vladimir Putin.

Ha aggiunto che nessuno vuole fare una campagna a favore della guerra perché non è popolare. Allo stesso tempo, è impossibile fare una campagna contro la guerra perché “ti verrà impedito di correre, sarai messo in prigione e sarai considerato nemico del Paese. Quindi tutti i candidati evitano questo problema".

“Gli elettori ritengono che le elezioni non riguardino ciò che conta davvero. L’affluenza sarà minima. Queste sono elezioni vuote”, ha detto Gallamov.