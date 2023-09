Di Euronews

Fuga rocambolesca per un detenuto in Pennsylvania. L'uomo è evaso scavalcando un muro: è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza

La polizia in Pennsylvania continua a cercare Danelo Cavalcante, evaso da una prigione di stato della contea di Chester la scorsa settimana.

L'uomo, 34 anni, brasiliano, è stato condannato per l'omicidio della sua ex ragazza ed è ricercato anche per un altro omicidio in Brasile. Le autorità hanno invitato i cittadini alla cautela e hanno momentaneamente chiuso le scuole.

Cavalcante è riuscito a uscire dalla prigione in maniera rocambolesca, scavalcando il muro del cortile.

La sua fuga, ripresa da una telecamera, è stata comunicata mercoledì: un'impresa, quella di Cavalcante, tanto spettacolare quanto imbarazzante per i funzionari della prigione, che avvertono: "Il fuggitivo è pericoloso e disperato".

Centinaia di agenti lavorano giorno e notte con l'aiuto di elicotteri, droni e unità cinofile per localizzare il fuggitivo.

La ricompensa per la sua cattura è di 20.000 dollari.