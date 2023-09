Domenica più di 50 cani hanno mostrato le loro abilità di surfisti sulla spiaggia di Rancho Santa Fe, in California.

I cani e i loro padroni hanno partecipato infatti alla 18esima edizione della Helen Woodward's surf dog surf-a-thon, una competizione nata per raccogliere fondi per gli animali orfani.

E, come ogni gara che si rispetti, ci sono dei vincitori: il "Best in surf" è andato a Sugar, secondo e terzo posto sul podio sono andati a Delilah e Guinness.