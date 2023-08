Il comitato investigativo russo ha dichiarato di aver confermato che Yevgeny Prigozhin, fondatore del gruppo mercenario Wagner, è morto in seguito ad un incidente aereo

Il comitato investigativo russo incaricato del caso ha confermato che Yevgeny Prigozhin, fondatore del gruppo mercenario Wagner, è stato ucciso in un incidente aereo. La portavoce del comitato Svetlana Petrenko ha detto in una dichiarazione che i test forensi hanno identificato tutti i 10 corpi recuperati sul luogo dell'incidente di mercoledì e che i risultati "sono conformi alla lista" dell'aereo. La dichiarazione non fornisce alcun dettaglio sulle cause dell'incidente.

L’autorità dell’aviazione civile russa all’inizio di questa settimana ha detto che Prigozhin, insieme ad alcuni dei suoi migliori luogotenenti, erano sulla lista dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo dell’aereo.

Le ultime settimane del comandante

Prigozhin, 62 anni, è stato ucciso due mesi dopo aver organizzato un tentativo di sedizione durato poche ore contro l’esercito russo che il presidente Vladimir Putin ha denunciato come alto “tradimento”. Con la mediazione della Bielorussia il Cremlino aveva stretto un accordo con Prigozhin per porre fine alla rivolta armata e per disinnescare i malumori interni alla Wagner. Il comandante del tentato "levantamiento" nel pieno della guerra ucraina era tornato a circolare liberamente senza nessun carico pendente ufficiale.