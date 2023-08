Ucraina, cinque morti a Donetsk. Mosca ancora nel mirino dei droni

Le forze ucraine hanno dichiarato di aver fatto importanti progressi nel territorio vicino a Bakhmut. I media provano la responsabilità di Kiev nella distruzione dell'aereo bombardiere russo

Almeno cinque persone sono state uccise e altre tre ferite a causa dei bombardamenti russi sulla regione ucraina di Donetsk, secondo quanto riferito martedì dall'amministrazione militare della regione. Secondo i funzionari di Kiev, nella regione vivono ancora quasi mezzo milione di persone mentre si continua con le evacuazioni.

Un attacco con droni di tre ore, secondo quanto dichiarato dal governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper, ha danneggiato diverse infrastrutture cerealicole nell'area meridionale della regione. Su Telegram Kiper ha scritto che "granai, complessi produttivi e di trasbordo" sono stati colpiti senza causare vittime e che è scoppiato un incendio in un'area di 700 metri quadri, poi contenuto.

Il vice ministro della Difesa ha dichiarato che le forze ucraine hanno riconquistato una parte del territorio orientale intorno alla città di Bakhmut, devastata dalla guerra, ma non hanno fatto grandi progressi sul fronte meridionale. L'esercito russo rivendica invece un "miglioramento" della posizione del fronte nella regione di Kharkiv.

Nel frattempo sono state rese note le responsabilità degli attacchi ucraini in territorio russo. I media ucraini hanno confermato che sono stati alcuni sabotatori ucraini, coordinati dall'intelligence militare di Kiev, a effettuare gli attacchi con droni che durante il fine settimana hanno colpito una base aerea nel profondo della Russia, distruggendo un bombardiere strategico supersonico.

Mosca sostiene di aver abbattuto tre droni in volo vicino alla capitale nelle prime ore di mercoledì, altri due velivoli senza pilota nella regione di Briansk, al confine con l'Ucraina, e un'imbarcazione ucraina di fabbricazione statunitense nei pressi dell'isola dei Serpenti, nel Mar Nero. Nella notte un attacco con droni nella regione di frontiera di Belgorod ha invece ucciso tre persone.

Martedì l'aviazione russa ha anche fatto decollare due jet da combattimento per costringere due droni a interrompere le ricognizioni vicino alla penisola di Crimea e prevenire una possibile "violazione del confine di Stato", secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo.

Il fronte diplomatico

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna in patria soddisfatto, "con un nuovo sostegno politico e nuovi accordi". Zelensky ha concluso il suo viaggio in Europa con la promessa di ricevere caccia F-16 da Danimarca e Paesi Bassi e un rinnovato sostegno internazionale, espresso durante il vertice Ucraina-Balcani tenutosi ad Atene.

Dieci Paesi balcanici ed europei hanno firmato martedì una dichiarazione congiunta per esprimere il loro sostegno a Kiev. A margine del vertice, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che il suo Paese - che da tempo cerca di mantenere una linea di confine tra i suoi legami storici con la Russia e un potenziale futuro di maggiore integrazione europea - rispetta l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Durante il vertice, Zelensky ha anche discusso di difesa e rotte alternative nel Mar Nero con i leader croati, moldavi e macedoni del Nord. Inoltre, i leader di Ucraina e Bulgaria hanno discusso della cooperazione dei loro Paesi sul Mar Nero per garantire un "corridoio del grano".

Intanto in patria continua la campagna anti-corruzione nel sistema di arruolamento militare. Il governo ucraino dà un giro di vite, con incursioni simultanee in decine di uffici. Tra le accuse, quelle secondo cui i funzionari avrebbero aiutato i cittadini a ottenere certificati di invalidità per evitare il servizio militare.