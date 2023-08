Le ragazze allenate (con molte difficoltà) da Vilda battono l'Inghilterra per 1-0 e si aggiudicano per la prima volta la Coppa iridata

Combattuta e intensa, ma alla fine la partita più importante, quella che vale il titolo iridato, se l'aggiudica la Spagna con lo scarto di una rete: 1-0 contro l'Inghilterra e le ragazze di Vilda scalano la vetta per alzare la Coppa del Mondo per la prima volta nella loro storia.

A realizzare il gol storico, al 27esimo del primo tempo, è Carmona che guadagna la porta con un sinistro preciso sul secondo palo.

L'Inghilterra cerca il pareggio e quasi lo trova, per effetto di una traversa a firma della solita Hemp, a rianimare la gara.

La Roja prende in mano le redini del match e sfiora il raddoppio nella ripresa, tuttavia la numero 1 inglese Earps para un rigore ad Hermoso, che poteva anticipatamente sancire la fine dei giochi.

Anche Batlle cerca il gol al 90esimo, ma la Earps respinge l'angolata parabola: a tal punto, non c'è più tempo per il recupero delle inglesi e la partita termina sull'1-0 per le spagnole.

A fine gara, il tecnico spagnolo (pubblicamente osteggiato da gran parte delle proprie atlete per quasi tutta la competizione, causa i metodi di allenamento non graditi) esprime tutta la sua gioia: "Sono orgoglioso di questa squadra - dice - sono molto felice per tutte le persone che ci stanno guardando, che abbiamo reso felici.

Abbiamo dimostrato di saper soffrire, questa squadra ci ha creduto e siamo campioni del mondo".

Anche re Felipe VI e il primo ministro Pedro Sánchez si sono congratulati con la Nazionale per la meritata vittoria in Coppa del Mondo a Sydney.

Per la terza volta nella storia della Coppa del Mondo femminile di calcio, la finale è stata un derby europeo, dopo Norvegia-Germania del 1995 e Germania-Svezia del 2003.