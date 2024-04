George Ivanchenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Edifici distrutti a Kharkiv - Diritti d'autore George Ivanchenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Edifici distrutti a Kharkiv - Diritti d'autore George Ivanchenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Il Segretario di Stato Usa Blinken ribadisce la volontà di far entrare l'Ucraina nell'Alleanza Atlantica. Stoltenberg dice che la Nato non è coinvolta direttamente nella guerra. Accuse a Mosca per un attacco a Kharkiv