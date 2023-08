Tre barche, capitanate da contrabbandieri e provenienti dal nord Africa, sono naufragate nel mare in tempesta, a causa di diversi incidenti durante il fine settimana

Decine di migranti sono stati salvati dalla Guardia costiera italiana, mentre cercavano disperatamente di non affogare aggrappandosi ad una scogliera.

Il tutto è accaduto dopo che tre barche, capitanate da contrabbandieri e provenienti dal nord Africa, sono naufragate nel mare in tempesta, a causa di diversi incidenti durante il fine settimana.

I sopravvissuti hanno riferito che circa 30 migranti mancano all'appello.

In un'operazione particolarmente rischiosa, due elicotteri hanno affrontato forti venti per portare in salvo, uno a uno, i migranti, tra cui un bambino e due donne incinte, che erano rimasti bloccati per quasi due giorni su una ripida scogliera dallo scorso venerdì.

Per anni, i migranti si sono affidati a battelli "di fortuna" dei trafficanti per compiere la traversata del Mediterraneo per cercare di raggiungere le coste del sud Europa, nella speranza di ottenere asilo o trovare lavoro.

"Tutti i migranti recuperati sono stati salvati", ha detto Federico Catania, portavoce del gruppo di assistenza alpina, i cui esperti sono stati calati da un elicottero dell'Aeronautica militare.

"Le due donne in gravidanza, sono state visitate dal personale medico - ha riferito invece Maria Ylenia Di Paola, infermiera a Lampedusa - erano disidratate e infreddolite, ma soprattutto psicologicamente provate".

Intervento speciale

L'operazione in elicottero è stata avviata dopo che la Guardia costiera ha stabilito che il mare mosso avrebbe reso impossibile per le imbarcazioni di soccorso avvicinarsi in sicurezza alle rocce frastagliate.

Il giorno prima, elicotteri avevano sganciato cibo, acqua e coperte termiche ai migranti in mare.

"Un totale di 1.814 migranti sono morti nel 2023, mentre tentavano la traversata del Mediterraneo verso l'Italia su barche partite dalla Tunisia o dalla Libia", fa sapere Flavio Di Giacomo, portavoce dell'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni.

"Così tanti hanno effettuato la traversata nei giorni scorsi che 2.450 migranti sono attualmente ospitati presso il sovraffollato centro per migranti isolano, che ha una capacità di circa 400 persone", ha dichiarato Ignazio Schintu, funzionario della Croce Rossa che gestisce il centro.

Una volta che i venti e i mari si saranno calmati, l'Italia riprenderà a traghettarne centinaia in Sicilia per alleviare il sovraffollamento.