Incendio in una base militare in Crimea, Kiev rivendica l'attacco

Di Euronews Agenzie: AP, ANSA

Chiusa momentaneamente l'autostrada che collega il ponte di Kerch con le regioni russe, pronta l'evacuazione di oltre 2.000 persone

Oltre 2.000 persone devono essere evacuate da quattro villaggi nei pressi di una base militare in Crimea, a causa di un'enorme incendio scoppiato nella notte in un deposito di munizioni. L'autostrada che collega il ponte di Crimea con Sebastopoli è stata temporaneamente chiusa al traffico.

"Un incendio è scoppiato in un campo di addestramento militare nel distretto di Kirovsky, nella Repubblica di Crimea", ha dichiarato Sergey Aksyonov, capo dell'amministrazione russa di Crimea. "Le cause dell'incendio saranno determinate dalle autorità investigative. Al momento è stata presa la decisione di evacuare 2.200 persone da quattro insediamenti della zona. Il traffico sull'autostrada Tavrida è stato sospeso in questo tratto. La deviazione da prendere è pubblicata sul sito "del Ministero dei Trasporti della Repubblica di Crimea".

Kiev ha parlato di "un'operazione di successo" condotta dalle sue forze in Crimea. Dal canto loro le autorità sostenute dal Cremlino nel territorio del Mar Nero non hanno specificato la causa dell'incendio.