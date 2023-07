Ungheria, lago Balaton preso d'assalto nonostante l'aumento dei prezzi

Di Redazione italiana

Questo punto di vista è piuttosto interessante per una ragione: nelle ultime settimane, la stampa ungherese ha riferito che il traffico dei consumatori sul lago Balaton è diminuito del 30% a causa dei prezzi insostenibili

L'ondata di caldo è più forte dell'inflazione, almeno in Ungheria.

Il lago Balaton, il più grande dell'Europa centrale e destinazione preferita degli ungheresi, è pieno anche nei giorni feriali.

A Badacsontomaj la gente fa la fila ai buffet, nonostante i prezzi piuttosto cari.

L'affermazione è solo per metà vera, secondo un membro del consiglio del Balaton Circle, che riunisce 70 ristoranti.

Péter Vincze ha detto che giugno è stato davvero debole per colpa del maltempo.

"Abbiamo anche avuto un tempo strano a giugno - dice - ha piovuto quasi ogni fine settimana".

Il prezzo di una camera vicino alla spiaggia è di circa 320 euro a notte, una semplice cena costa 26 euro a persona.

"Vorrei protestare un po' contro i prezzi eccessivi - dice Tamás Flesch, presidente dell'Associazione alberghiera - i tre fattori più importanti, i costi energetici, il costo del lavoro e il costo delle materie prime, sono aumentati moltissimo.

Ma gli imprenditori non aumentano i loro prezzi con l'ammontare dell'inflazione".

L'aumento del 15% dei prezzi non scoraggia gli ungheresi: infatti, il numero di visitatori giornalieri è aumentato del 12% nella prima settimana di luglio rispetto alla settimana precedente.

Un sondaggio Opinio commissionato da Euronews fornisce un quadro più puntuale: il 41% degli intervistati quest'anno non ha in programma una vacanza e la maggior parte di loro non sta programmando una vacanza perché non può permettersela.

Gli anziani, in particolare, restano a casa, mentre altri provano soluzioni alternative per risparmiare denaro.

"Portiamo con noi panini, dolci, snack in un frigorifero - afferma una turista - non compriamo davvero niente qui, solo il gelato".

Per gli ungheresi il lago Balaton è ancora una destinazione per eccellenza.