Crimini di guerra contro i bambini, "impatto devastante" nel 2022

Di Euronews

Il report annuale delle Nazioni unite certifica 27.000 gravi violazioni nei confronti di bambini in zone di conflitto. Il numero più alto di sempre. La Russia inserita nella lista nera Onu. La prima volta per un membro permanente del Consiglio di sicurezza

La guerra colpisce prima di tutto i bambini. Una frase ribadita a più riprese, in diversi contesti e conflitti, e che si manifesta con ancor più vigore nell'anno dell'invasione russa dell'Ucraina.

Nel 2022, secondo il rapporto annuale del segretario generale Antonio Guterres, le gravi violazioni in termini di diritto internazionale in materia di bambini e conflitti armati, sono state 27.000, il numero più alto mai registrato.

"Le violazioni registrate si riferiscono solo a informazioni verificate, con un probabile tributo molto più alto", riporta nel corso di una conferenza stampa nel palazzo di vetro Virginia Gamba, l’alto rappresentante speciale dell’Onu per i bambini e i conflitti armati.

Sono quattro le categorie prese in considerazione: reclutamento e utilizzo di bambini in gruppi o forze armate, uccisione e mutilazione, stupro e violenza sessuale e rapimento.

Due terzi delle violazioni riguardavano ragazzi, in 24 diverse situazioni di conflitto. Un totale di 8.831 bambini sono stati uccisi o mutilati e altri 7.622 sono stati reclutati da gruppi o forze armate.

Le principali nuove aree di preoccupazione includono Haiti, Niger, Etiopia e Ucraina. Anche se le maggiori criticità si registrano nei conflitti di lunga durata, tra cui quelli nella Repubblica Democratica del Congo e in Somalia.

L'Afghanistan, insieme ai territori palestinesi occupati, nel 2021 ha registrato il più alto numero di bambini uccisi o mutilati a causa dei conflitti: 633 bambini sono stati uccisi e 1.723 sono stati mutilati a causa di ordigni esplosivi improvvisati, di esplosioni o residuati bellici esplosivi, secondo il rapporto "The forgotten ones" diffuso da Save the children

La Russia nella lista nera Onu

La Russia è stata inserita nella lista nera per le sue azioni a danno dei bambini durante l'aggressione in Ucraina. È la prima volta che ciò avviene per un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Nel 2022 le forze armate di Putin hanno ucciso 136 bambini ucraini e condotto attacchi a 480 scuole e ospedali nel Paese.

Guterres, nel corso della presentazione del report a giugno, si è detto scioccato da queste azioni e dal gran numero di morti e mutilazioni di bambini attribuite alle forze russe e ai gruppi armati affiliati, denunciando che troppo spesso "Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non solo non rappresentà più la volontà del mondo, ma spesso è paralizzato. Come nel caso della guerra in Ucraina".

"Anche i vari gruppi al di fuori del sistema multilaterale, come il G20, stanno facendo i conti con queste divisioni. Il mondo non può andare avanti così", specifica il segretario generale.

Secondo l'indagine, anche l'esercito di Kiev è responabile di violenze nei confronti dei minori. Ottanta bambini uccisi, 175 rimasti mutilati e 212 attacchi condotti contro scuole e ospedali è il macabro bilancio imputabile alle forze armate ucraine che però non compaiono nella lista nera Onu.