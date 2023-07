Ondate di calore in Germania, assistenza telefonica per gli anziani

Di Kristina Jovanovski

Allerta caldo, in Germania circa 4mila persone sono morte l'anno scorso per le ondate di calore. Il Ministero della Salute predispone una campgna di informazione e sensibilizzazione

Elke Schilling gestisce la linea di assistenza telefonica Silbernetz per persone anziane a Berlino.

In questi giorni la preoccupazione principale di chi si avvale del numero verde è la canicola estiva: "Temono che le giornate diventino sempre più calde e di non riuscire a uscire perché fa troppo caldo - spiega Elke - ci dicono che non sanno come procurarsi del cibo perché non possono uscire a comprarlo".

Online le informazioni per affrontare il caldo

Si stima che l'anno scorso più di 4mila persone in Germania siano decedute a causa del caldo.

Il ministero della Salute tedesco ha creato un sito web per dare informazioni.

Il sito illustra le misure che le amministrazioni locali possono intraprendere per aiutare le persone più vulnerabili, tra cui bambini e anziani. Fa parte di un piano nazionale per migliorare la risposta dei cittadini al rischio portato dalle ondate di calore, che - secondo il ministero - stanno diventando sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Il governo sostiene di seguire l'esempio della Francia.

Una soluzione? "Più verde in città"

Gli scienziati sostengono che le città siano particolarmente colpite dalle ondate di calore. Le infrastrutture sempre più fitte intrappolano il calore. Cosa può abbassare le temperature? La presenza di parchi e alberi.

Il climatologo Diego Rybski - ricercatore senior dell'Istituto di Potsdam - sostiene che aggiungere spazi verdi alle città è accessibile anche economicamente.

"Attualmente la tendenza è quella della cosiddetta ridensificazione - sottolinea Rybski - questo scenario è contrario a ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di più spazio verde tra i palazzi, ma ora gli spazi verdi sono riempiti da ulteriori edifici".

Il Ministero della Salute tedesco ha dichiarato che a metà estate partiranno altri progetti, tra cui alcune allerte telefoniche.

Euronews ha chiesto al Ministero della Salute quando il sistema sarà implementato, ma ad oggi non ci sono indicazioni.