Proteste in un piccolo paese della Sassonia, dove le anziane hanno manifestato contro l'Afd

Nella piccola città di Döbeln, in Sassonia, le nonne scendono in piazza per protestare contro l'estrema destra.

L'agenzia di intelligence tedesca ha infatti definito "estremista" la sezione sassone del partito di estrema destra AfD, nonostante il sostegno al partito sia forte.

Così le donne anziane si sono riunite per cercare di fermarlo, unendosi al movimento di protesta che nelle ultime settimane ha preso piede in tutto il Paese.

Queste signore vogliono che i loro nipoti crescano in una società democratica. E sperano che le loro proteste contribuiscano a impedire che l'estrema destra ottenga ulteriori guadagni elettorali.