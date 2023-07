Di Euronews

Proteste soprattutto a Parigi, nella periferia della capitale e a Marsiglia. Altrove, "notte più calma delle precedenti", come ha detto il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin. Ma il presidente Emmanuel Macron ha dovuto rinviare una visita di Stato in Germania

Quinta notte di disordini in Francia.

Secondo l'attuale bilancio fornito dal Ministero degli Interni, 427 persone sono finite in commissariato, di cui 126 nell'area di Parigi, 21 a Lione e 56 a Marsiglia, dove gli scontri sono scoppiati già durante la giornata di sabato.

In totale, in questi cinque giorni di violenze e saccheggi, sono state fermate 1.300 persone.

Secondo le forze dell'ordine, l'età media dei fermati in questi giorni è molto bassa: 17 anni. La stessa età di Nahel, il ragazzo ucciso da un agente di polizia con un colpo di pistola da distanza ravvicinata.

Gli scontri si stanno concentrando nelle banlieues parigini, dove si stanno "spostando" anche i manifestanti di altre zone della Francia.

Per il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, è stata una notte "più calma".

In tutta la Francia, oltre 45.000 - praticamente un esercito - agenti sono stati nuovamente mobilitati per sedare gli atti di vandalismo, in particolare nella Capitale, con 7.000 poliziotti e gendarmi.

Non si segnalano danni particolari, questa notte. Tranne un attacco ad agenti di polizia a Vigneux (nel dipartimento dell'Essonne).

In alcuni città, sabato, le metropolitane sono state chiuse e i servizi di trasporto pubblici sono stati interrotti già alle ore 20.

I disordini in Francia hanno contagiato anche la Svizzera.

A Losanna, violenze urbane e saccheggi si sono verificati nel quartiere Flon. Sono stati danneggiati e saccheggiati un negozio della Fnac e un negozio di scarpe.

Circa 200 persone hanno poi affrontato le forze di polizia giunte sul posto in assetto anti sommossa.

Parigi, 1.7.2023. Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Il governo francese - in special modo il ministro dell'Economia, Bruno Lamaire - ha fatto appello alle compagnie di assicurazione per facilitare gli aiuti alle attività colpite dagli atti di vandalismo.

L'esecutivo non è ancora riuscito a fermare la violenza.

Il presidente Emmanuel Macron ha annullato una visita di Stato in Germania. L'opposizione comincia a dividersi e crescono le critiche al partito di sinistra "France Insoumise" e al suo leader Jean-Luc Mélenchon per non aver condannato adeguatamente i disordini, dopo la morte di Nahel, 17 anni, i cui funerali si sono svolti sabato a Nanterre.