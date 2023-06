Trovati alcuni rottami vicino al Titanic

Di Euronews

La Guardia Costiera americana ha fatto sapere di aver trovato alcuni rottami nei pressi del Titanic, ma non è ancora chiaro se siano riconducibili al sommergibile scomparso

Il robot impegnato nelle ricerche del sommergibile Titan ha rinvenuto alcuni rottami, che si troverebbero nei pressi del reilitto del Titanic. A riferirlo è la Guardia Costiera americana, secondo la quale non è tuttavia ancora chiaro se si tratti di parti del natante disperso.

Nel frattempo, a quanto pare i rumori che erano stati uditi, provenienti dal fondale, non sarebbero arrivati dai naufraghi, ma dall'oceano. Le speranze di ritrovare in vita l'equipaggio si riducono di minuto in minuto.