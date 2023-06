Yuriy è tra i soccorritori che si mettono in pericolo per trarre in salvo, sotto i bombardamenti, le persone colpite dalle inondazioni dopo l'esplosione alla diga di Nova Kakhova

A più di una settimana dalla distruzione della diga di Nova Kakhovka, nell'Ucraina meridionale, la città di Kherson è ancora parzialmente allagata. E man mano che le acque si ritirano, le dimensioni del disastro diventano sempre più evidenti.

Soccorritori ucraini come Yuriy Faryna rischiano la vita per salvare i civili intrappolati. "La portata del disastro è enorme, davvero enorme", spiega il soccorritore. "La sua portata va oltre la nostra capacità di descriverlo e raccontarlo ora. L'acqua non si è ancora ritirata da tutti i villaggi. Non conosceremo la piena portata del disastro finché non si sarà ritirata.

In una corsa contro il tempo, gli operatori e i volontari del pronto soccorso presenti sul posto hanno espresso l'urgenza di salvare le persone in difficoltà. "United 24 ha lanciato giovedì una gara d'appalto su larga scala per l'acquisto delle attrezzature necessarie per la localizzazione e l'assistenza nelle operazioni di ricerca e salvataggio in tutte le aree alluvionate della nostra regione di Kherson", racconta Yuriy. "Dotrebbe trattarsi di motopompe, tubi per il pompaggio dell'acqua, attrezzature di salvataggio, giubbotti e corde di salvataggio. Possono essere anche ganci, mute, attrezzature per immersioni.

Al momento, il pericolo principale per le squadre di soccorso è il fuoco dell'artiglieria russa. Le evacuazioni in città sono state intervallate da esplosioni e spari. Secondo Kiev, una persona è stata uccisa e 18 ferite a Kherson e nell'area circostante. "La prima difficoltà è rappresentata dalle chiamate che ci arrivano dalla riva sinistra, dal fiume Dnipro e dalle postazioni di tiro", dichiara il soccorritore. "Il Paese terrorista sta bombardando i civili che cercano di lasciare questi insediamenti, così come le nostre unità di soccorso che cercano di aiutare tutti i civili a lasciare la riva sinistra".

Kiev e Mosca rifiutano reciprocamente la responsabilità di questo disastro umanitario, che ha causato la morte di almeno 27 persone su entrambe le sponde del fiume Dnipro.