Diga di Kakhovka, sale il bilancio delle vittime

Di Euronews

Si aggrava il bilancio delle vittime causate dalla distruzione della diga di Kakhovka. Numerose aree restano ancora inondate

Il bilancio delle vittime delle inondazioni dovute al crollo della diga di Kakhovka ha raggiunto le 17 persone, secondo quanto riferito dal responsabile russo dell'oblast di Kherson annesso dalla Russia, Andrey Alekseyenko. Tutte le vittime sono state registrate sulla riva sinistra del fiume Dnipro, ancora sottoposta all'occupazione da parte delle truppe di Mosca.

Dal bacino di Kakhovka niente acqua verso la Crimea per "almeno un anno"

Altre dieci persone sono state uccise nella parte della regione di Kherson controllata dall'Ucraina, aveva dichiarato il giorno prima il capo dell'amministrazione militare regionale Alexander Prokudin. Inoltre, due persone sono state uccise nella vicina regione di Nikolayev.

Quattro oblast ucraini avranno problemi con l'approvvigionamento idrico e l'acqua non arriverà in Crimea dal bacino di Kakhovka per "almeno un anno" a causa della distruzione della diga, ha precisato uk capo della compagnia energetica statale ucraina Ukrhydroenergo, Ihor Syrota.

Diminuisce il livello dell'acqua, ma molti villaggi sono ancora allagati

Dalla mattina del 13 giugno, tuttavia, il livello dell'acqua nel Dnipro continua a diminuire ed è ora di 2,9 metri nei pressi di Kherson. Tuttavia, trentuno centri abitati (per un totale di 3.600 case) sulla riva destra del fiume e diciassette villaggi nei territori occupati della riva sinistra rimangono allagati.